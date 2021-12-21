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Kazakistan'ın bağımsızlık yıl dönümü Karabük'te kutlandı - Son Dakika

Kazakistan'ın bağımsızlık yıl dönümü Karabük'te kutlandı

21.12.2021 16:26
Kazakistan'ın bağımsızlık yıl dönümü Karabük'te kutlandı

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) öğrenim gören Kazakistanlı öğrencilerin katılımıyla "Kazakistan'ın Bağımsızlığının 30. yıl dönümü" etkinliği düzenlendi.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) öğrenim gören Kazakistanlı öğrencilerin katılımıyla "Kazakistan'ın Bağımsızlığının 30. yıl dönümü" etkinliği düzenlendi.

Hamit Çepni Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kazakistan eğitim ateşesi Galymjan Erimbetov, bu günün kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Bağımsızlıklarını 30 yıl önce elde ettiklerini aktaran Erimbetov, "Bağımsızlığımızda Türkiye'nin büyük rolü var. Bağımsızlık gücün temelidir, en değerli hazinedir. Bağımsızlığımızın 30. yılını kutluyoruz. Bu süre zarfında Kazakistan, uluslararası toplumun saygın bir üyesi olmuştur. Ülkemiz bağımsızlığını uluslararası arenada ilk kez tanıyan, kardeşçe kucaklayan ve yükselmeye başladığında destekleyen Türkiye ile gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

KBÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cıldız İsmailova da ülkenin bağımsızlığının yıl dönümünü öğrencilerle kutlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Devlet başkanlarımız bir araya gelerek İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu. 'Dilde, Fikirde, İşte Birlik' sloganını ön plana çıkararak birlikte olduğumuzun ilk adımlarıydı. Bunu devam ettirecek siz gençler, buradasınız. Sizler burada eğitim alarak Türk devletlerinin köprüsü olacaksınız. Aydınlarımızın hayalini gerçekleştirecek olan sizlersiniz." diye konuştu.

KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun ise konuşmasında tarih şuurundan bahsetti.

Etkinlik, Kazak öğrencilerin hazırladığı müzik dinletisi ve gösteri sunulmasıyla son buldu.

Kazakistan'ın bağımsızlık yıl dönümü Karabük'te kutlandı
Kazakistan'ın bağımsızlık yıl dönümü Karabük'te kutlandı

Bağımsızlık, Kazakistan, Türkiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan'ın bağımsızlık yıl dönümü Karabük'te kutlandı - Son Dakika


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