Azerbaycan ordusunun cesareti sayesinde uluslararası adaletin tesis edildiğini vurgulayan Atamoglanov, bugün ülkesinin toprak bütünlüğü yolunda şehit olan kahramanlarını anmak için bir araya geldiklerini kaydetti.

Büyükelçi Atamoglanov, törende yaptığı konuşmada, vatanseverlik savaşıyla Ermenistan'ın 30 yıl süren saldırganlığına son verildiğini belirterek, "Azerbaycan, toprak bütünlüğünü sağladı ve yaklaşık 1 milyon Azerbaycanlının hakları iade edildi." dedi.

Kaynak: AA

Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kazakistan'da 2. Karabağ Savaşı'nın şehitleri anıldı - Son Dakika

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