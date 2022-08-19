Kazakistan, Orta Asya Gönüllüler Forumu'na ev sahipliği yaptı

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da ilk kez Orta Asya Gönüllüler Forumu düzenlendi.

Başkent Nur Sultan'da ilk kez düzenlenen forumda Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan'dan gönüllüler ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya ve Ermenistan'dan da heyetler yer aldı.

Forumun açılış konuşmasını yapan Kazakistan Senato Başkanı Maulen Aşimbayev, devlet olarak sistematik bir şekilde gönüllülüğü geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Aşimbayev, birçok insanın gönüllülerin desteğine ihtiyacı olduğunu belirterek "Gönüllüler, toplumda yeni bir davranış modelini belirleyen kişilerdir. Bu nedenle ülkedeki gönüllülük durumu toplumun olgunluğunun bir göstergesidir." dedi.

Kazakistan'da gönüllü faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin kanunda değişiklikler yapıldığını anımsatan Aşimbayev, söz konusu değişiklikler kapsamında bundan sonra kamu hizmetine alım sınavlarında daha önce gönüllü olarak faaliyetlerde yer alan adaylara öncelik verileceğini kaydetti.

Aşimbayev, gelecek ay Kazakistan'da 51 ülkeden 100'den fazla heyetin katılacağı Semavi ve Geleneksel Dinler Liderleri Kongresi'ne 500'i aşkın gönüllünün görev alacağını da bildirdi.

Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanı Askar Umarov da ülkede 200 binden fazla kişinin sürekli olarak gönüllülük faaliyetlerinde yer aldığını ve halihazırda 680'den fazla gönüllüler kuruluşunun bulunduğunu dile getirdi.

Umarov, hükümet düzeyinde 2023 yılına kadar gönüllüğün geliştirilmesi için bir yol haritasının geliştirildiğini ve bu doğrultuda çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.