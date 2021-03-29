Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kovid-19 tedbirleri yeniden sıkılaştırılıyor - Son Dakika

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine karantina tedbirlerinin yeniden sıkılaştırıldığı bildirildi.

Nur Sultan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, başkentte Kovid-19'a karşı ek tedbirleri içeren genelge yayımlandı.

Başkentte, 30 Mart'tan itibaren alışveriş merkezleri hafta içi saat 17.00'ye kadar hizmet verecek. Hafta sonu ise kapalı kalacak.

Restoran ve kafeteryalar hafta sonu sadece paket servis yapabilecek, şehirdeki tüm eğitim kurumları uzaktan eğitim sistemine geçecek. Pazar günleri toplu taşıma hizmeti durdurulacak.

Başkent Nur Sultan, 10 Mart'tan bu yana virüsün yayılma hızına göre "riskli bölge" kategorisinde yer alıyor.