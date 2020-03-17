Kazakistan'ın başkentinde karantina ilan edildi - Son Dakika
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Kazakistan'ın başkentinde karantina ilan edildi

23 dakika önce

NUR Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başkent Nur Sultan'da karantina ilan edildi.

Kazakistan'ın başkentinde karantina ilan edildi, System.String[]

NUR Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başkent Nur Sultan'da karantina ilan edildi.

Başbakanlığından yapılan açıklamada, Nur Sultan ve Almatı şehirlerinde Kovid-19'un yayılmasının azaltılması ile virüsün diğer şehirlere yayılmasını önlenmesi amacıyla 19 Mart'tan itibaren karantina ilan edilmesi kararı alındığı belirtildi.

Karantina kapsamında şehir sakinlerinin hareketi ve araçların şehire giriş çıkışlarının kısıtlanacağı ifade edilen açıklamada, toplu taşıma araçlarının faaliyetlerinin gündüz sınırlanacağı gece saatlerinde de durdurulacağı aktarıldı.

Açıklamada, marketler ve eczanelerin dışında tüm alışveriş merkezleri ve pazarların faaliyetlerinin askıya alınacağı, kamu kurumlarında mesailerin yeniden düzenleneceği ifade edildi.

Kazakistan'da toplam vaka sayısı 32'ye çıktı. 15 vakanın Almatı'da, 17'sinin Nur Sultan'da görüldüğü kaydedildi.

Azerbaycan'da 3 yeni vaka

Azerbaycan'da 3 kişide daha Kovid-19 tespit edilirken toplam vaka sayısı 21'e yükseldi.

Ülkede 19 Mart'tan itibaren başkent Bakü ile Sumgayıt ve Abşeron'a diğer bölgelerden seyahatler 29 Mart'a kadar yasakladı.

Öte yandan Azerbaycan Milli Meclisi, salgını önleyici tedbirler kapsamında hijyen ve karantina kurallarını ihlal eden ve virüsün yayılmasına neden olanların cezalandırılmasını öngören yasal düzenlemeleri onayladı.

Ermenistan'da toplam vaka sayısı 64'e çıktı

Ermenistan Sağlık Bakanlığı, 12 kişide daha Kovid-19 vakasına rastlandığını duyurdu.

Dün olağanüstü hal ilan edilen Ermenistan'da vaka sayısı 64'e ulaştı.

Özbekistan'da 11 vaka

Salgının 3 kişi de daha tespit edildiği Özbekistan'da vaka sayısı 11'e ulaştı.

Dışişleri Bakanlığı, yurt dışındaki vatandaşlarının ülkeye dönmeleri için özel uçak seferlerinin düzenleneceğini açıkladı.

Özbekistan, 16 Mart itibarıyla yabancıların ülkeye girişini yasaklamıştı.

Kırgızistan yabancıları ülkeye almayacak

Kovid-19'un henüz görülmediği Kırgızistan'da, yabancıların ülkeye girişleri yasaklandı.

Tren seferlerinin geçici durdurulduğu ülkede 10 Nisan'a kadar 50'den fazla kişinin katıldığı tüm etkinlikler, düğünler yasaklandı, gece kulüpleri kapatıldı.

Ukrayna'da vaka sayısı 7

Ukrayna Sağlık Bakanlığı Viktor Lyaşko, Kovid-19 vaka sayısının 7'ye yükseldiğini belirtti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, metro seferlerinin bugünden itibaren 3 Nisan'a kadar durdurulduğunu duyurdu.

Rusya'da maçlar ertelendi

Rusya Birinci Futbol Ligi maçları, Kovid-19 nedeniyle 10 Nisan'a kadar ertelendi.

İnsan Sağlığı ve Tüketici Hakları Koruma Servisi Müdürü Anna Popova, son 2 hafta içerisinde Avrupa ülkelerinden veya Avrupa ülkeleri üzerinden gelen kişilerin karantinaya alınması talimatını verdi.

Kültür Bakanlığı, müze ve sergilerin hafta sonları ve bayramlarda kapalı olacağını duyurdu.

Moldova'da vaka sayısı 29'a yükseldi

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 29'a çıktığını bildirdi.

Öte yandan Gürcistan'da 2 yeni vakayla Kovid-19 hastalarının sayısı 34'e ulaştı.

Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:18 Kaynak: AA
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