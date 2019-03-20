Son Dakika Haberleri: Kazakistan'ın Başkentinin Adı Değişti: Başkentin Yeni Adı Nursultan Oldu

Kazakistan'ın Başkentinin Adı Değişti: Başkentin Yeni Adı Nursultan Oldu

1 saat önce

Cumhurbaşkanı tarafından sunulan yasa tasarısını görüşmek üzere toplanan Kazakistan senatosu ve meclisi, ülkenin başkentinin adının Astana'dan Nursultan'a değiştirilmesini onayladı.

Kazakistan'ın Başkentinin Adı Değişti: Başkentin Yeni Adı Nursultan Oldu, System.String[]
Bugüne kadar pek çok şeyin isim değiştirdiğini görmüştür. Ancak bir ülkenin başkentinin isminin değiştirmesi, çok sık rastladığımız bir olay değil. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yemin töreni sırasında sunduğu öneri gerçekleşti; artık Kazakistan Cumhuriyeti'nin başkentinin adı Astana değil.




Kazakistan Parlamentosu'nun üst kanadı olan Senato ile alt kanadı olan Meclis, ortak bir oturumda bir araya geldi. Oturumda toplanan milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Tokayev'in ülkenin başkentine eski cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in isminin verilmesine ilişkin yasa tasarısını görüştü.

Görüşmeler neticesinde çoğunluk, söz konusu yasa tasarısını kabul etti ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin başkentinin yeni adı Nursultan oldu. Kazakistan Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı olan 78 yaşındaki Nursultan Nazarbayev, adının ülkenin başkentine verilmesiyle ilgili olarak henüz bir açıklamada bulunmadı.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:30 

Astana, Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Teknoloji
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