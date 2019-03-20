Kazakistan'ın Başkentinin Adı Değişti: Başkentin Yeni Adı Nursultan Oldu

Bugüne kadar pek çok şeyin isim değiştirdiğini görmüştür. Ancak bir ülkenin başkentinin isminin değiştirmesi, çok sık rastladığımız bir olay değil. Cumhurbaşkanı
Kasım Cömert Tokayev'in yemin töreni sırasında sunduğu öneri gerçekleşti; artık Kazakistan
Cumhuriyeti'nin başkentinin adı Astana
değil.
Kazakistan Parlamentosu'nun üst kanadı olan Senato ile alt kanadı olan Meclis, ortak bir oturumda bir araya geldi. Oturumda toplanan milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Tokayev'in ülkenin başkentine eski cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev
'in isminin verilmesine ilişkin yasa tasarısını görüştü.
Görüşmeler neticesinde çoğunluk, söz konusu yasa tasarısını kabul etti ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin başkentinin yeni adı Nursultan oldu. Kazakistan Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı olan 78 yaşındaki Nursultan Nazarbayev, adının ülkenin başkentine verilmesiyle ilgili olarak henüz bir açıklamada bulunmadı.