Kazakistan'ın Çimkent şehrinde bir binadaki patlamada 2 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Kazakistan'ın Çimkent şehrinde bir binadaki patlamada 2 kişi öldü

21.05.2022 14:51

Kazakistan'ın güneyindeki Çimkent şehrinde doğum hastanesinin yanındaki 2 katlı eczane binasında meydana gelen patlamada 1 güvenlik görevlisi ile 18 günlük yeni doğan bebek hayatını kaybetti.

Kazakistan'ın güneyindeki Çimkent şehrinde doğum hastanesinin yanındaki 2 katlı eczane binasında meydana gelen patlamada 1 güvenlik görevlisi ile 18 günlük yeni doğan bebek hayatını kaybetti.

Çimkent Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yerel saatle 11.36 civarında meydana gelen patlamada 2 katlı eczane binasının kısmen yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, patlama sonucu güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve yaralanan kimsenin olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca patlamanın meydana geldiği binanın yanındaki doğum hastanesinden 100'den fazla hamile kadın ile yeni doğan bebeğin tahliye edildiği aktarıldı.

Çimkent İl Sağlık Departmanından yapılan diğer açıklamada ise patlamada 18 gün önce dünyaya gelen üçüzlerden birinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Patlamanın meydana geldiği sokaktaki 5 katlı apartman ile park halindeki 7 aracın da hasar gördüğü kaydedildi.

Olayın yaşandığı eczanede 2 ton hidrojen peroksit deposunun bulunduğu ve patlamanın gaz sıkışmasından meydana gelmiş olabileceği belirtildi.

Kazakistan'ın Çimkent şehrinde bir binadaki patlamada 2 kişi öldü
Kazakistan'ın Çimkent şehrinde bir binadaki patlamada 2 kişi öldü
Kazakistan'ın Çimkent şehrinde bir binadaki patlamada 2 kişi öldü
Kazakistan'ın Çimkent şehrinde bir binadaki patlamada 2 kişi öldü

YORUMLAR
500
Gaziantep'te aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Gaziantep'te aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı İKİ GRUP ARASINDAKİ SİLAHLI KAVGADA AYNI AİLEDEN 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI İKİ GRUP ARASINDAKİ SİLAHLI KAVGADA AYNI AİLEDEN 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'ın Çimkent şehrinde bir binadaki patlamada 2 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
18:27 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşme yapan Erdoğan: İsveç ve Finlandiya somut adımlar atmalı
18:25 Ekvador, Dünya Kupası'ndan men ediliyor! Futbolcunun belgelerinde sahtecilik yapmışlar
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yemek yaptı!
18:05 Kan donduran olay! Hayvanlar arazisine girdi diye kavga ettiği baba ve oğlunu öldürdü
17:34 Geçen hafta açılışı yapılmıştı! Rize-Artvin Havalimanı 1 haftada 8 bin 750 yolcuyu ağırladı
17:11 Mbappe herkesi ters köşe yaptı! Real Madrid Başkanı, son kararı soyunma odasında açıkladı
16:47 Erdoğan İsveç Başbakanı'nın ardından Finlandiya lideri ile görüştü!
16:40 Erdoğan, NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç Başbakanı ile telefonda görüştü!
16:01 PSG'nin yıldızı Di Maria Juventus'a gidiyor
15:57 Çay zammı raflarda! İşte tiryakilerin dudaklarını uçuklatan o rakamlar: 1 kiloluk çay 74 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 18:58:48. #1.12#
SON DAKİKA: Kazakistan'ın Çimkent şehrinde bir binadaki patlamada 2 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement