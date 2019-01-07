Kazakistan'ın Dış Borcu Azaldı

Kazakistan'ın dış borcu, geçen yılın 9 ayında 3 milyar dolarlık düşüşle 161,5 milyar dolar oldu.

Kazakistan'ın dış borcu, geçen yılın 9 ayında 3 milyar dolarlık düşüşle 161,5 milyar dolar oldu.



Kazakistan Milli Bankası'ndan yapılan açıklamada, geçen yılın ocak-eylül döneminde ülkenin dış borcunun 3 milyar dolar azalarak 161,5 milyar dolar olduğu belirtildi.



Dış borç yapısına bakıldığında, firmalar arası borcun yüzde 63,7, diğer sektörlerin dış borcunun yüzde 25,7, devletin dış borcunun yüzde 7,1 ve bankaların borcunun yüzde 3,5 olduğu bildirilen açıklamada, dış borçtaki azalmanın ülke ekonomisinin tüm sektörleri sayesinde gerçekleştiği kaydedildi.

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