NUR SULTAN - Kazakistan'ın doğusunda ormanda çıkan yangın kente sıçradı: 1 ölü, 2 yaralı (2) - Son Dakika

Kazakistan'ın doğusunda çıkan orman yangınının Ridder kentine sıçraması nedeniyle 35 evin yandığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde ülkenin doğusunda yer alan 300 hektarlık ormanda yangın çıktı.

Rüzgar hızı nedeniyle Ridder kentine sıçrayan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

35 evin yandığı yangında, kent sakinleri de güvenli bölgeye tahliye edildi.

Yangına 208 kişilik itfaiye ekibi ile Mİ-8 ve Mİ-2 helikopterleriyle müdahale sürüyor.

İlk bilgilere göre yangının ormandaki dikkatsizlik nedeniyle çıktığı ifade ediliyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Berik Uali de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Doğu Kazakistan Valiliğine evleri yananlar başta olmak üzere güvenli bölgelere tahliye edilen vatandaşlara acil konut tahsis edilmesi yönünde talimat verdiğini belirtti.