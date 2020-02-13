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Kazakistan'ın eski lideri Nazarbeyev'in torunu İngiltere'ye siyasi mülteci başvurusu yaptı
6 saat önce
Kazakistan’ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in torunu, İngiltere’ye siyasi mülteci başvurusu yaptığını açıkladı. İngiltere’de okuyan 29 yaşındaki Aysultan Nazarbayev'in iltica başvurusu ile ilgili ailesinden şu ana kadar bir açıklama gelmedi.
Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in torunu, İngiltere'ye siyasi mülteci başvurusu yaptığını açıkladı.
Dedesi Nursultan Nazarbayev ve şu anda Senato Başkanı olarak görev yapan annesi Dariga Nazarbayeva ile arası açık olan Aysultan Nazarbayev, ailesi tarafından baskı altında tutulduğunu iddia etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:16
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