Kazakistan'ın eski lideri Nazarbeyev'in torunu İngiltere'ye siyasi mülteci başvurusu yaptı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kazakistan'ın eski lideri Nazarbeyev'in torunu İngiltere'ye siyasi mülteci başvurusu yaptı - Son Dakika Dünya

Kazakistan'ın eski lideri Nazarbeyev'in torunu İngiltere'ye siyasi mülteci başvurusu yaptı

6 saat önce

Kazakistan’ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in torunu, İngiltere’ye siyasi mülteci başvurusu yaptığını açıkladı. İngiltere’de okuyan 29 yaşındaki Aysultan Nazarbayev'in iltica başvurusu ile ilgili ailesinden şu ana kadar bir açıklama gelmedi.

Kazakistan'ın eski lideri Nazarbeyev'in torunu İngiltere'ye siyasi mülteci başvurusu yaptı, System.String[]

Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in torunu, İngiltere'ye siyasi mülteci başvurusu yaptığını açıkladı.


Dedesi Nursultan Nazarbayev ve şu anda Senato Başkanı olarak görev yapan annesi Dariga Nazarbayeva ile arası açık olan Aysultan Nazarbayev, ailesi tarafından baskı altında tutulduğunu iddia etti.

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Nursultan Nazarbayev, Kazakistan, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:16 
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