Son Dakika Haberleri: Kazakistan'ın ilk yap-işlet-devret projesinde Türk imzası

Kazakistan'ın ilk yap-işlet-devret projesinde Türk imzası

1 saat önce

Türk firmaları, Kazakistan'da üstlendikleri Büyük Almatı Çevre Yolu projesiyle yap-işlet-devret modelini ülkede ilk kez hayata geçirecek.

Kazakistan'ın ilk yap-işlet-devret projesinde Türk imzası, System.String[]
Türk firmaları, Kazakistan'da üstlendikleri Büyük Almatı Çevre Yolu projesiyle yap-işlet-devret modelini ülkede ilk kez hayata geçirecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:46 

Almatı, Kazakistan, Ekonomi
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