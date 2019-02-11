Kazakistan'ın ilk yap-işlet-devret projesinde Türk imzası
1 saat önce
Türk firmaları, Kazakistan'da üstlendikleri Büyük Almatı Çevre Yolu projesiyle yap-işlet-devret modelini ülkede ilk kez hayata geçirecek.
Türk firmaları, Kazakistan
'da üstlendikleri Büyük Almatı
Çevre Yolu projesiyle yap-işlet-devret modelini ülkede ilk kez hayata geçirecek.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:46
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