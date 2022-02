Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Bayel, Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Alim Bayel, pandemiye ve olumsuz koşullara rağmen Türkiye'nin son 3 yılda Kazakistan'a yaptığı yatırımlarla rekor üstüne rekor kırdığını söyledi.

Geçen ay Kazakistan'da meydana gelen olayları ve ülkedeki son gelişmeleri aktarmak amacıyla Avrasya Bir Vakfı ve Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından "Kazakistan Dostlarıyla Yeni Dönemde Kazakistan" başlıklı toplantı gerçekleştirildi.

İstanbul Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde (ASAM) düzenlenen etkinliğe Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Alim Bayel, Avrasya Bir Vakfı Başkanı Şaban Gülbahar, bilim insanları, araştırmacılar, STK ve düşünce kuruluşlarından temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Bayel, Kazakistan'da ocakta halkın sosyal taleplerini dile getirmek amacıyla düzenlediği barışçıl gösterilerin bazı kesimler tarafından provoke edildiğini belirtti.

Kazakistan'ın, son 30 yıllık tarihinde hiç karşılaşmadığı olaylara sahne olduğunu ifade eden Bayel, bu süreçte Kazakistan'a destek veren ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini söyledi.

Türkiye ve dünya kamuoyunun yakından takip ettiği olayların ülkedeki etkilerinin halen devam ettiğini belirten Bayel, yaşanan olayların Kazakistan için yeni bir dönemin de başlangıcı olduğunu kaydetti.

Kazakistan hükümetinin olaylardan sonra birçok yeni reform paketini gündemine aldığını kaydeden Bayel, martta reform paketinin Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından açıklanacağı bilgisini paylaştı.

Kazakistan'da gerçekleştirilmesi planlanan reformların içerikleri hakkında bilgiler de paylaşan Bayel, "Kazakistan'da 'Yeni Kazakistan' kavramı dillendirilmeye başlandı. Yani eskiden yapılan hataların nasıl düzeltileceği, Kazakistan'ın daha farklı bir mecraya nasıl yönlendirilebileceği hakkında şu anda toplumsal bir fikir alışverişi devam ediyor." diye konuştu.

Bayel, reform paketi kapsamında gaz ve benzin fiyatlarının belli seviyelerde tutulması, zor durumda olan ailelerinin kiralarının yüzde 50'sinin devlet tarafından sübvanse edilmesi gibi acil tedbirlerin yanı sıra siyasi reformların da yapılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tokayev'in Kazakistan'daki oligarşik yapının değişmesine dair görüşlerini de hatırlatan Bayel, ülkedeki gelir dağılımındaki adaletsizliğin ortadan kalkması için sistemli reformların yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Kazakistan'ın son 30 yıldır yürüttüğü dengeli, yapıcı ve çok yönlü dış politikasını devam ettirmeye kararlı olduğunun altını çizen Bayel, bu bağlamda Türkiye ve Türk dünyasıyla olan ilişkilerin öncelikli olduğunu dile getirdi.

Kazakistan'ın Türkiye ile ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyinde olduğunu vurgulayan Bayel, şunları söyledi:

"Türkiye ile 1991 yılından bu yana ikili ilişkilerimiz çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Türkiye her daim yanımızda bulundu. Bundan sonra da her zaman bulunmaya devam edecektir. Biz de her zaman Türkiye'nin yanında bulunduk ve bulunmaya devam edeceğiz. Özellikle son yıllarda ulaşım, kültür, eğitim, ekonomi, güvenlik gibi birçok alanda iş birliğimiz çok daha büyük bir ivme kazanmıştır."

Bayel, Kazakistan'a doğrudan yabancı yatırım yapan ülkeler arasında Türkiye'nin son yıllarda çok aktif olduğunu dile getirdi.

Son üç yıldır Türkiye'nin Kazakistan'a yaptığı doğrudan yabancı yatırımlarda rekor üstüne rekor kırdığını anlatan Bayel, "2021 yılında ikili ticaret hacmimiz 4,1 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam pandemiye ve tüm olumsuzluklara rağmen bağımsızlık yıllarının rekoru oldu. Bu bağlamda Türkiye Kazakistan'ın 9. ticari ortağı konumundan yükselerek Rusya, Çin, İtalya ve Hollanda'dan sonra 5. sıraya yerleşmiş oldu."

Bayel 2019'da 358 milyon dolar ve 2020'de 363 milyon dolar seviyesinde olan yatırımların 2021'in sadece ilk 9 ayında 535 milyon dolara ulaştığını aktardı.

"Kazakistan, Türk Devletler Teşkilatı için çok önemli bir ülke"

Avrasya Bir Vakfı Başkanı Şaban Gülbahar ise Kazakistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı olmak üzere büyük uluslararası kuruluşların en önemli üyelerinden biri olduğunu söyledi.

Kazakistan'da yaşanan son olaylara yönetimin ve halkın kararlı duruşu ile son verildiğini ifade eden Gülbahar, "Türkiye, 15 Temmuz FETÖ kalkışmasına nasıl karşı koymuşsa Kazakistan halkı da tek yürek olup bu süreci atlatmıştır." dedi.

Hayata geçirilecek reformların Kazakistan'ı bir dünya devi haline getireceğini ifade eden Gülbahar, Kazakistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı için çok önemli bir ülke olduğunu belirtti.