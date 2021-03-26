Kazakistan'ın kadim kenti Türkistan, Türk dünyasının manevi başkenti olmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Kazakistan'ın kadim kenti Türkistan, Türk dünyasının manevi başkenti olmaya hazırlanıyor

26.03.2021 14:41

Kazakistan'da üç yıl önce Türkistan eyaletinin merkezi ilan edilen kadim kent Türkistan, Türk dünyasının manevi ve kültür merkezi olarak yeniden canlanıyor.

Kazakistan'da üç yıl önce Türkistan eyaletinin merkezi ilan edilen kadim kent Türkistan, Türk dünyasının manevi ve kültür merkezi olarak yeniden canlanıyor.

Yaklaşık 2 bin yıllık tarihe sahip Türkistan eyaleti, Kazak Hanlığı'nın başkentliğini yaptı.

Türk dünyasının manevi lideri Hoca Ahmet Yesevi'nin de yaşadığı Türkistan, aynı zamanda Orta Asya'daki İslamlaşma sürecine hizmet etti.

Türkistan Eyaleti, 2 milyonu aşkın nüfusuyla Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan Tarihi İpek Yolu güzergahında yer alıyor.

Yüzyıllardır Tarihi İpek Yolu'nun manevi, siyasi ve ticari hayatının nabzını tutan Türkistan, 1991'de Kazakistan'ın bağımsızlığını ilan etmesiyle yeniden canlanmaya başladı.

Türkistan eyaleti, 19 Haziran 2018'de kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in aldığı kararla merkezi statüye kavuştu.

31 Mart 2021 tarihinde yapılacak Türk Konseyi Devlet Başkanları Gayri Resmi Zirvesi'nde, Türkistan'a "Türk Dünyasının Manevi Başkenti" statüsünün verilmesi planlanıyor.

Türkistan, Türk dünyası ve halklarını birleştiren önemli unsurlara sahip

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yesevi Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Dosay Kenjetay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkistan eyaletinin, Türk dünyası için önemine vurgu yaptı

Kenjetay, Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesinin bulunduğu Türkistan'a "Piri Türkistan" lakabı verildiğini ve şehrin "tüm Türk dünyasının manevi başkenti görevini" hak ettiğini söyledi.

Türkistan'ın Türk dünyası ve halklarını birleştiren önemli unsurlara sahip olduğuna dikkati çeken Kenjetay, "Zamanında evliyaların kabirlerinin bulunduğu yerin başkent olduğu anlayışı vardı. Çünkü başkent, hakikate açılmış kapı demek. Dolayısıyla Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nde 30'a yakın Kazak Hanı, 50'den fazla bey ve kahraman defnedilmiştir." ifadelerini kullandı.

"Manevi ve kültürel turizmin merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz"

Eyalet Valisi Ömirzak Şükeyev ise Türk dili konuşan ülkelerden gelen gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkistan'ın 2018'den beri sadece bir eyalet merkezi olarak değil, aynı zamanda Türk dünyasının manevi ve kültür merkezi olarak inşa edildiğini aktardı.

Şükeyev, eyalette bulunan Hoca Ahmet Yesevi ve Arslan Baba Türbelerinin yanı sıra Otrar ve Sauran gibi kadim kentlerin "UNESCO Dünya Mirası Listesi"nde yer aldığını belirterek Türkistan'ı, manevi ve kültür turizminin merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Türkistan'a 3 yılda 3,5 milyar dolarlık yatırım yapıldı

Türkistan Eyaleti Vali Yardımcısı Meircan Mırzagaliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkistan'a son 3 yılda toplam 3,5 milyar dolar değerinde doğrudan yabancı yatırım yapıldığını kaydetti.

Mırzagaliyev, Türkistan'daki önemli projelerin büyük çoğunluğunu Türk firmalarının üstlendiğinin altını çizerek "Bugüne kadar 100'ün üzerinde yatırım projesi faaliyete geçirildi. Gördüğünüz gibi şehirde hayat kaynıyor. Altyapı ve ticaret gelişiyor." dedi.

Türkistan'da Serbest Ekonomik Bölgesinin kurulduğunu ifade eden Mırzagaliyev, söz konusu bölgede tesis kurmak isteyen yatırımcıların arazi, mülk ve gümrük gibi vergilerden muaf tutulduğu bilgisini de paylaştı.

Tarihi İpek Yolu yeniden canlanıyor

Türkistan'daki tarihi İpek Yolu koridorunu yeniden canlandırma çalışmaları sürüyor. 1 Aralık 2020'de hizmete açılan Uluslararası Türkistan Havalimanı, yılda 3 milyon yolcu ağırlamayı planlarken sıfırdan inşa edilen Türkistan Uluslararası Otobüs Terminali ise sadece ülke içi değil Özbekistan ve Kırgızistan'a da otobüsle yolculuk yapma imkanı sağlıyor. Yetkililer, bu yıl Kazakistan'ın Türkistan şehriyle Özbekistan'ın başkenti Taşkent arasında hızlı tren demir yolu hattının inşaat çalışmalarını başlatmayı hedefliyor.

Yeni Türkistan mimarisinde geleneksel motifler dikkati çekiyor

Yaklaşık 22 bin hektar alanda inşa edilen yeni Türkistan'ın genel planı iş ve kamu binaları, manevi merkez, konut ve sanayi alanlarının bulunduğu üç bölümden oluşuyor. Şehirde açık hava müzesi ile tiyatrosunun yanı sıra 5 yıldızlı oteller de hizmet veriyor. Yeni Türkistan'ın mimarisinde ise Doğu ve geleneksel Kazak motifleri dikkati çekiyor.

Kazakistan'ın kadim kenti Türkistan, Türk dünyasının manevi başkenti olmaya hazırlanıyor
Kazakistan'ın kadim kenti Türkistan, Türk dünyasının manevi başkenti olmaya hazırlanıyor
Kazakistan'ın kadim kenti Türkistan, Türk dünyasının manevi başkenti olmaya hazırlanıyor
Kazakistan'ın kadim kenti Türkistan, Türk dünyasının manevi başkenti olmaya hazırlanıyor

Ahmet Yesevi, Kazakistan, Türkistan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan'ın kadim kenti Türkistan, Türk dünyasının manevi başkenti olmaya hazırlanıyor - Son Dakika


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