Son Dakika Haberleri: Kazakistan'ın Karalamkas Petrol Sahasında Yangın Çıktı

Kazakistan'ın Karalamkas Petrol Sahasında Yangın Çıktı

1 saat önce

Kazakistan’ın Mangistau eyaletinde bulunan Karalamkas petrol sahasında yangın çıktı. Kazakistan’ın acil durum komitesinden bildirilen habere göre, dün Kazakistan’ın Mangistau eyaletinde bulunan Karalamkas petrol sahasında yangın çıktı. Yangın yerel saat 07: 10’da bildirilen yangın 900 metrekareyi kapladı. Yangını söndürmek için 14 kişi ve 4 araç kullanıldı. Olayda, kurban veya zayiat olmadığı bildirildi. Saha MangistauMunaiGas şirketi tarafından […]The post Kazakistan’ın Karalamkas petrol sahasında yangın çıktı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Kazakistan'ın Karalamkas Petrol Sahasında Yangın Çıktı, System.String[]
Kazakistan'ın Mangistau eyaletinde bulunan Karalamkas petrol sahasında yangın çıktı.

Kazakistan'ın acil durum komitesinden bildirilen habere göre, dün Kazakistan'ın Mangistau eyaletinde bulunan Karalamkas petrol sahasında yangın çıktı. Yangın yerel saat 07: 10'da bildirilen yangın 900 metrekareyi kapladı.

Yangını söndürmek için 14 kişi ve 4 araç kullanıldı. Olayda, kurban veya zayiat olmadığı bildirildi. Saha MangistauMunaiGas şirketi tarafından işletilmektedir.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:27 

Kazakistan, Sektörel
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