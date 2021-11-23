Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev, iktidar partisi genel başkanlığını devretti - Son Dakika

NUR Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in iktidar partisi Nur Otan'ın genel başkanlık görevini Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e devrettiği bildirildi.
Nazarbayev'in Basın Sözcüsü Aydos Ükibay, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kararın bugün Nur Otan Partisinin Siyasi Konsey Toplantısı'nda alındığını duyurdu.
Ükibay, "Nursultan Nazarbayev, Partiye Cumhurbaşkanı tarafından başkanlık edilmesi gerektiğini vurgulayarak, Nur Otan Partisinin genel başkanlık yetkilerinin devredilmesine karar verdi." ifadesini kullandı.
Kazakistan'ı 28 yıl yönettikten sonra 19 Mart 2019'da cumhurbaşkanlığından istifa eden Nazarbayev, Nur Otan Partisi Genel Başkanlık görevini sürdürüyordu.
Kaynak: AA
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