Kazakistan'da yeşil alanları ve geniş caddeleriyle dikkati çeken şehir: Almatı - Son Dakika
Üye Girişi

Kazakistan'da yeşil alanları ve geniş caddeleriyle dikkati çeken şehir: Almatı

06.09.2022 18:00
Kazakistan'da yeşil alanları ve geniş caddeleriyle dikkati çeken şehir: Almatı

Kazakistan'ın meşhur Tanrı Dağı eteklerinde yer alan şehirlerden biri olan Almatı, yeşil alanları ve geniş caddeleriyle dikkati çekiyor.

Kazakistan'ın meşhur Tanrı Dağı eteklerinde yer alan şehirlerden biri olan Almatı, yeşil alanları ve geniş caddeleriyle dikkati çekiyor.

Almatı'nın modern tarihi, Rus Çarlığı yetkililerinin bu bölgede Vernıy (Sadık) adlı bir askeri tahkimat inşa etmeye karar verdiği 1854'te başladı.

Eylül ayında olgunlaşan kırmız elma bahçeleriyle meşhur şehrin ismi 1921'de, "elmalı" anlamına Alma-Ata olarak değiştirildi.

Kazak halkının bağımsızlığını ilan ettiği 16 Aralık 1991'de şehrin adı Almatı oldu.

Kazak halkına 1936'dan 1997'ye kadar 61 yıl boyunca başkentlik yapan şehir, 1997'de başkent görevini ülkenin kuzeydeki bugünkü Nursultan şehrine devretti.

Büyükşehir, yeşil alanlarıyla büyülüyor

Kazakistan'ın güney başkenti olarak da bilinen Almatı, yeşilliği ve geniş caddeleriyle dikkati çekiyor.

Almatı, büyük yemyeşil parkları, geniş kaldırımları, zengin bitki türü ve ağaçları ile binalar ve mahalle arasındaki yeşil alanlarıyla büyülüyor.

Şehrin her tarafında kiralık elektrikli scooterların yaygın olarak kullanıldığı görülüyor.

Kök-Töbe ve Medeu en uğrak yerlerin başında

Yaklaşık 2,5 milyon nüfuslu kent, merkezindeki ve dağ eteklerindeki spor ve turistik mekanlarıyla turistlerin ilgisini çekiyor.

Şehrin en yüksek tepesine kurulu Kök-Töbe Eğlence Parkı'na, şehir içinden teleferikle 6 dakikada ulaşılabiliyor.

Burada, Sovyetler Birliği döneminde inşa edilen 371 metrelik bir televizyon kulesi de bulunuyor.

Dağın eteğinde bulunan Medeu adlı açık hava paten pisti ve etrafındaki yürüyüş parkurları da turistlerden ve bölge halkından ilgi görüyor.

Şehirde, 372 türün bulunduğu hayvanat bahçesi ve doğal yaşam parkları her yaştan ziyaretçinin vakit geçirdiği, yerli ve yabancı turistin gözde mekanları arasında yer alıyor.

YORUMLAR
500
Harşit Çayı'nda balık ölümlerine inceleme Harşit Çayı'nda balık ölümlerine inceleme Tokayev: 'Hükümet iki, iki buçuk ay içerisinde sizlere eskisinden daha iyi yeni evler yapacak' Tokayev: 'Hükümet iki, iki buçuk ay içerisinde sizlere eskisinden daha iyi yeni evler yapacak'
Kaynak: AA

Toros Dağları, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'da yeşil alanları ve geniş caddeleriyle dikkati çeken şehir: Almatı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:35 Jorge Jesus'un Okan Buruk'u görmezden geldiği görüntüler sosyal medyayı salladı! Gerçek daha sonra anlaşıldı
17:19 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine yanıt
17:16 Türkiye-Yunanistan arasında tansiyon had safhada! Ünlü profesörün "ABD Türkiye'ye saldırabilir" sözleri akıllara geldi
17:04 Mahalle maçında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
16:51 Avrupa Şampiyonası son 16 turu için önemli adım! 12 Dev Adam, Belçika'ya acımadı
16:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a bir gözdağı daha: Benim bu anlattıklarım bir rüya değil
16:37 TFF ziyaretinde gülümseten anlar! Ali Koç'tan Erden Timur'a: Ne para harcadın ya
16:26 Ali Koç, Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşanan saldırıya dair konuştu: Bu saldırı tüm takımlara yapılmıştır
16:23 Gülşen için skandal sözler kullanan Yeniden Refah Partili Ömer Yıldız hakkında suç duyurusu: Katli vaciptir
16:20 İbo'nun kızı Dilan Çıtak'ın transparan pantolonuna yorum yağdı: Bütün için görünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 18:02:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kazakistan'da yeşil alanları ve geniş caddeleriyle dikkati çeken şehir: Almatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement