Kazakistan'ın orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderdiği itfaiye ekibi görevini tamamladı - Son Dakika

Kazakistan'ın orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderdiği 2 helikopter ve 16 kişilik özel itfaiye ekibinin yangınların söndürülmesinin ardından görevlerini tamamladıkları bildirildi.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı itfaiye ekibinin 8 gün boyunca Türkiye'deki orman yangınlarını söndürme faaliyetlerinde yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, 16 itfaiyeci ve 2 helikopterden oluşan ekibin Dalaman kenti yakınlarında çıkan orman yangınlarında 80 uçuşta toplam 300 tondan fazla su boşalttığı belirtildi.

Kazakistanlı ekibin sorumlu olduğu bölgede dün itibarıyla yangının tamamen söndürüldüğü vurgulanan açıklamada, "Ekibimiz kendilerine verilen görevi tam olarak yerine getirdi. Bugün mürettebat geri dönüş için uzun bir uçuşa hazırlanıyor." ifadesine yer verildi.

Kazakistan, 7 Ağustos'ta Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadelesine destek için 2 Mi-8AMT tipi helikopter ile 16 kişilik özel itfaiye ekibi göndermişti.