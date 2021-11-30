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Kazakistan'ın siyasi parti sistemi uluslararası forumda ele alınıyor - Son Dakika

Kazakistan'ın siyasi parti sistemi uluslararası forumda ele alınıyor

30.11.2021 14:12
Kazakistan'ın siyasi parti sistemi uluslararası forumda ele alınıyor

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da "Kazakistan'da Siyasi Parti Sisteminin Gelişme Aşamaları: Kriz, Başarı ve Gelecek" başlıklı uluslararası forum düzenleniyor.

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da "Kazakistan'da Siyasi Parti Sisteminin Gelişme Aşamaları: Kriz, Başarı ve Gelecek" başlıklı uluslararası forum düzenleniyor.

İktidar partisi Nur Otan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen foruma 15 ülkeden 600'den fazla kişi katılıyor.

Yerli ve yabancı uzmanlar, forumda 16 Aralık'ta bağımsızlığının 30'uncu yılını kutlayacak Kazakistan'ın gelişiminde çok partili sistemin rolünü ele alıyor.

Foruma çevrim içi katılan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Türkiye ile Kazakistan'ın kökleri derinlere dayanan kardeş ülkeler olduğunu vurguladı.

Ala, Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatarak, "Bizi kardeş Kazakistan'ın başarıları gururlandırıyor. Bu yolda her zaman destekçisi olacağız." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar doları aştığına işaret eden Ala, salgına rağmen bu yılın ocak-ağustos döneminde ikili ticaretin yüzde 65 arttığını söyledi.

Ala, salgın döneminde Türkiye'nin Kazakistan başta olmak üzere kardeş ülkelere tıbbi yardımda bulunduğunu anımsatarak, "Salgının başlangıcından bu yana Türkiye 59 ülkeye tıbbi yardım ulaştırdı. Ayrıca Kovid-19'a karşı geliştirdiğimiz TURKOVAC aşısını da sadece vatandaşlarımız değil dünyadaki tüm insanlar kullanabilecek. Bu hususta, Kazakistan'a da bu yaz ülkemizde meydana gelen orman yangınlarında gönderdikleri yardımdan dolayı teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Halkımız yüzyıllardır hayalini kurduğu bağımsızlığına kavuştu"

Nur Otan Partisi Genel Başkanı Birinci Yardımcısı Baurcan Baybek de yaptığı konuşmada, forumda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen çeşitli ülkelerin siyasi parti temsilcilerinin etkinliğe katıldığına dikkati çekti.

Baybek, bu yıl bölgedeki birçok ülke gibi Kazakistan'ın da bağımsızlığının 30'uncu yılını kutladığını anımsatarak, "Söz konusu zaman zarfında ülkemiz asırlık bir yol katetti. Halkımız yüzyıllardır hayalini kurduğu bağımsızlığına kavuştu." dedi.

Ülkesi için geçmişi değerlendirerek geleceği kurma zamanı geldiğini kaydeden Baybek, "Yüzölçümü olarak dünyanın en büyük 9'uncu ülkesinde yapılan küçük bir hata büyük krizlere ve etnik çatışmalara neden olabilirdi. Ancak Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in reformları sayesinde sosyoekonomik istikrarı sağladık, çok partili sistemin temeli atıldı ve nükleer silahlardan vazgeçerek saygın bir ülke haline geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Forum "siyasi partiler ve sivil toplum", "kadın ve gençlerin siyasi süreçlerdeki katılımını genişletme" ve "seçimlerde dünya tecrübesi" gibi başlıklardaki oturumlarla yarın sona erecek.

Kazakistan'ın siyasi parti sistemi uluslararası forumda ele alınıyor
Kazakistan'ın siyasi parti sistemi uluslararası forumda ele alınıyor
Kazakistan'ın siyasi parti sistemi uluslararası forumda ele alınıyor
Kazakistan'ın siyasi parti sistemi uluslararası forumda ele alınıyor

Hizb-i İslami Partisi, Togo Cumhuriyeti, Kazakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan'ın siyasi parti sistemi uluslararası forumda ele alınıyor - Son Dakika


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