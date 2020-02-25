Kazakistan'ın ticaret hacmi artışta - Son Dakika

NUR Kazakistan'ın dış ticaret hacmi 2019 yılında 2018'e göre yüzde 1,38 artarak 96 milyar 79 milyon 599 bin dolara ulaştı.

Ulusal İstatistik Komitesi'nin verilerine göre, geçen yıl ülkenin dış ticaret hacmi, bir önceki yıla kıyasla 1 milyar 309 milyon 859 bin dolar artışla 96 milyar 79 milyon 599 bin dolar olarak gerçekleşti.

Kazakistan'dan yurt dışına ihracat 57 milyar 722 milyon 940 bin dolar olurken, ithalat 38 milyar 356 milyon 658 bin dolar olarak kaydedildi.

Kazakistan'ın en çok ticaret yaptığı ülkelerin başında Rusya, Çin ve Avrupa Birliği ülkeleri geliyor.

2019'da Rusya ile 19 milyar 667 milyon 588 bin dolarlık ticaret yapan Kazakistan'ın Çin'le ticaret cirosu 14 milyar 389 milyon 877 bin dolar oldu.

Kazakistan, İtalya ile 9 milyar 953 milyon 84 bin, Güney Kore ile 6 milyar 502 milyon, Hollanda ile 4 milyar 627 milyon 913 bin, Fransa ile 4 milyar 345 milyon 962 bin dolarlık ticaret yaptı.

Kazakistan'ın en çok ticaret yaptığı Türk Cumhuriyetlerinin başında Türkiye geliyor. İki ülke arasında ticaret hacmi geçen yıl 3 milyar 126 milyon 618 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Özbekistan ile 2 milyar 725 milyon 753 bin dolarlık ticaret yapan Kazakistan'ın Kırgızistan'la ticareti 855 milyon 964 dolar, Azerbaycan ile ticareti 175 milyon 134 bin dolar, Türkmenistan ile 145 milyon 920 bin dolar olarak gerçekleşti.

Dünyanın 190'dan fazla ülkesiyle ticaret yapan Kazakistan, yurt dışına ağırlıklı olarak petrol, doğalgaz, buğday, uranyum ve diğer madeni ürünleri ihraç ediyor.

Ülkenin ithal ettiği ürünlerin başında ise ilaç, elektronik ürünler, petrol ürünleri ve otomobil başı çekiyor.