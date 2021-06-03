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Kazakistan'ın Türkiye Büyükelçisi başkanlığındaki heyet Kayseri OSB'yi ziyaret etti - Son Dakika

Kazakistan'ın Türkiye Büyükelçisi başkanlığındaki heyet Kayseri OSB'yi ziyaret etti

03.06.2021 13:11
Kazakistan'ın Türkiye Büyükelçisi başkanlığındaki heyet Kayseri OSB'yi ziyaret etti, System.String[]

Kazakistan'dan bürokratlar ve iş adamlarından oluşan bir heyet iki günlük ziyaret için Kayseri'ye geldi.

Kazakistan'dan bürokratlar ve iş adamlarından oluşan bir heyet iki günlük ziyaret için Kayseri'ye geldi. Heyette Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbeuly de yer aldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan Kazak heyete Kayseri ve Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bilgiler vererek Kazakistan ve Türkiye'nin aynı ağacın dalları olduğunu söyledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayserili yatırımcılarla görüşmek üzere ilimize gelen Kazak heyeti OSB Müdürlüğü'nde ağırladı. Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly başkanlığındaki, heyette, Kazakistan'ın Almatı Bölgesi Vali Yardımcısı Serik Melisovich Turdaliev, Kazak bürokratlar ve iş adamları yer aldı. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Büyükelçi Saparbekuly ve beraberindeki heyete OSB Müdürlüğü hizmet binasını gezdirdi ve Kayseri sanayisi için yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. İki günlük ziyaret için ilimize gelen Kazak heyetin katılımıyla Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü hizmet binasında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı. Toplantıda Kayseri OSB ile ilgili bir sunum yapan Başkan Tahir Nursaçan, sözlerine bir Kazak atasözünü dile getirerek başladı ve şunları söyledi: "Bir Kazak atasözünde 'Ata, uzun kavak ağacı, çocuk ise yaprağıdır' der. Bu sözde olduğu gibi Kazakistan ve Türkiye aynı ağacın dalları, Kazaklar ve Türkler de aynı ağacın yapraklarıdır. Ata yurdundan konuklarımızı Kayseri'de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Konuk Büyükelçi Abzal Saparbekuly'ye Kazakistan ile Türkiye arasındaki işbirliğinin gelişmesine yönelik katkıları nedeniyle teşekkür eden Başkan Tahir Nursaçan, bu işbirliğinin gelişmesi için Kayseri olarak da ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Kayseri ve Kayseri OSB hakkında da bilgiler veren Başkan Nursaçan, OSB içindeki firmaların sektörel dağılımı, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Kayseri OSB TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, Güneş Enerji Santralleri, Dubai Türkiye Ticaret Merkezi, Kayseri OSB Teknik Koleji gibi yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Kazakistan'ın Almatı Bölgesi Vali Yardımcısı Serik Melisovich Turdaliev ile Büyükelçi Abzal Saparbekuly de birer sunum yaparak Kazakistan'ın yatırımcılar için sağladıkları avantajları dile getirdiler. Kayseri'de kendilerine gösterilen ilgiden dolayı Başkan Tahir Nursaçan'a teşekkür eden Vali Yardımcısı Turdaliev, Almatı bölgesinin Kazakistan'ın 17 bölgesinden birisi olduğunu belirtti. Büyükelçi Saparbekuly de Kazakistan'ın yıllık ortalama yüzde 4,5 büyüyen bir ülke olduğunu dile getirerek Orta Asya'nın en büyük ekonomisi olduklarını söyledi. Konuk Büyükelçi Kazakistan devletinin yatırımcılara sağladığı destek ve teşviklerle ilgili de bilgiler verdi. Toplantıda Kayserili sanayicilerle karşılıklı görüş alışverişinde de bulunuldu. İki günlük ziyaret için ilimize gelen Kazak heyet Kayseri OSB'de yer alan fabrikalarda da ziyaret, inceleme ve temaslarda da bulunacak. - KAYSERİ

Kazakistan'ın Türkiye Büyükelçisi başkanlığındaki heyet Kayseri OSB'yi ziyaret etti
Kazakistan'ın Türkiye Büyükelçisi başkanlığındaki heyet Kayseri OSB'yi ziyaret etti
Kazakistan'ın Türkiye Büyükelçisi başkanlığındaki heyet Kayseri OSB'yi ziyaret etti
Kazakistan'ın Türkiye Büyükelçisi başkanlığındaki heyet Kayseri OSB'yi ziyaret etti
Kazakistan'ın Türkiye Büyükelçisi başkanlığındaki heyet Kayseri OSB'yi ziyaret etti
Kazakistan'ın Türkiye Büyükelçisi başkanlığındaki heyet Kayseri OSB'yi ziyaret etti

Kazakistan, Kayseri, Türkiye, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kazakistan'ın Türkiye Büyükelçisi başkanlığındaki heyet Kayseri OSB'yi ziyaret etti - Son Dakika


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