Son Dakika Haberleri: Kazakistan'ın uluslararası rezervleri 86,4 milyar dolar

Kazakistan'ın uluslararası rezervleri 86,4 milyar dolar

3 saat önce

NUR Kazakistan'ın uluslararası rezervleri nisan ayı itibarıyla 86,4 milyar dolar oldu.

Kazakistan'ın uluslararası rezervleri 86,4 milyar dolar, System.String[]
NUR Kazakistan'ın uluslararası rezervleri nisan ayı itibarıyla 86,4 milyar dolar oldu.
Kazakistan Milli Bankasından yapılan açıklamada, nisan ayında Milli Bankanın uluslararası rezervlerinin yüzde 0,2 (47,3 milyon dolar) arttığı, ancak yıl başından itibaren yüzde 12,4 (3,8 milyar dolar) azaldığı belirtildi.
Açıklamada, Milli Fonun sermayesi (59,3 milyar dolar) dahil ülkenin uluslararası rezervlerinin nisan ayının sonunda 86,4 milyar dolar olduğu ifade edildi.
Nisan ayında parasal tabanın yüzde 8,9 küçülerek 5 trilyon 694 milyar 8 milyon tenge olarak gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, dar para tabanın (Ulusal Banka'daki ikinci kademe bankaların vadeli mevduatı hariç parasal taban) yüzde 0,02 küçülerek, 5 trilyon 86 milyar 5 milyon tenge olduğu kaydedildi.
Açıklamada, nisan ayında para arzının yüzde 0,2 azalarak 19 trilyon 354 milyar tenge olduğu, dolaşımdaki nakit paranın yüzde 0,6 artarak 2 trilyon 207 milyar 4 milyon tenge olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:24 Kaynak: AA
Kazakistan, Güncel
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