Son Dakika Haberleri: Kazakistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı İlk Yurt Dışı Ziyaretini Rusya'ya Gerçekleştirdi

Kazakistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı İlk Yurt Dışı Ziyaretini Rusya'ya Gerçekleştirdi

1 saat önce

Kazakistan'ın geçici Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev ilk resmi yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere Rusya'ya geldi.

Kazakistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı İlk Yurt Dışı Ziyaretini Rusya'ya Gerçekleştirdi, System.String[]
Kazakistan'ın geçici Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev ilk resmi yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere Rusya'ya geldi. Nursultan Nazarbayev'in istifasından sonra geçici olarak Kazakistan'ın Cumhurbaşkanı görevini üstlenen Kasım-Jomart Tokayev ilk resmi yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya ulaştı. Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin tarafından Tokayev'in gerçekleştireceği ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın programı kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği duyurulmuştu. Yapılan açıklamada Tokayev ile Putin'in ikili ilişkileri ele alacağı aktarılmıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:06 Kaynak: İHA

Kazakistan, Cumhurbaşkanı, Rusya Federasyonu, Güncel
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