Son Dakika Haberleri: Kazakistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı, Putin'le Görüştü

Kazakistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı, Putin'le Görüştü

40 dakika önce

Kazakistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Kazakistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı, Putin'le Görüştü, System.String[]
Kazakistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Kazakistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ilk yurtdışı ziyaretini Rusya'ya yaptı. Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya geldi. Tokayev görüşme sırasında Putin'e eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in selamlarını iletti. Tokayev, iki ülke arasındaki ilişkilerin örnek teşkil edeceğine, aynı zamanda ilişkilerin eskisi gibi devam edeceğine söz verdi. Toplantıda bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. Görüşeme sırasında Putin, Tokayev'e birçok konularda yakından çalışmalarının gerektiğini söyledi. Putin, "Birleşmiş Milletler ve diğer önde gelen çok taraflı platformlardaki faaliyetlerimizi yakından koordine etmeye devam edeceğiz" dedi. Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında Vladimir Putin, Rusya ve Kazakistan'ın askeri teknik alanında iş birliğe giderek Kazak ordusunun güçlenmesinde yardımcı olacaklarını açıkladı. Görüşmelerden sonra, Rusya ve Kazakistan liderleri ortak bir beyanname yayınladı. İki ülkenin arasında Kazakistan'ın Baykonur şehrinden gaz tedariki anlaşması yapıldığı açıklandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:51 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Vladimir Putin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek Yıldırım'dan Tartışma Yaratan "Teşekkürler İstanbul" Pankartlarıyla İlgili Açıklama Son Dakika! Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım: Seçimin Patronu YSK'dır, İmamoğlu Bunu Bilmeli Ankara'da 11 İlçede Yeniden Oy Sayımı Yapılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 20:31:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazakistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı, Putin'le Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]