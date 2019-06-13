Kazakistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Tokayev: Bazı göstericiler yanlışlıkla gözaltına alındı
5 saat önce
Kazakistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, seçimlerin demokratik koşullarda yapılmadığını protesto edenlerlerden bazılarının 'hatayla' gözaltına alındığını söyledi
Kazakistan
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:38
'ın yeni Cumhurbaşkanı
Kasım Cömert Tokayev, seçimlerin demokratik olmadığı gerekçesiyle yapılan eylemlerde göstericilerden bazılarının yanlışlıkla gözaltına alındığını öne sürdü. Tokayev, eylemcilerin kısa sürede serbest bırakılacağını söyledi. Euronews
muhabiri Galina Polonskaya'ya röportaj veren Tokayev, hükümetin eylemlerde verilmek istenen mesajı aldığını belirterek, "Bazı göstericiler hatayla gözaltına alındı. […] Kendilerinden özür dileyeceğiz ve derhal serbest bırakılmaları için elimizden geleni yapacağız." dedi.
ABD Polonya'ya bin asker daha gönderecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yeni parti" yorumu
ABD, Umman Körfezi'ndeki saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu
Trump bu kez baltayı taşa vurdu: Balinalar Prensi!