Son Dakika Haberleri: Kazakistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Tokayev Oldu

Kazakistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Tokayev Oldu

21 dakika önce

Kazakistan Senato Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Parlamentoda yemin ederek, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak görevine başladı.

Kazakistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Tokayev Oldu, System.String[]
Kazakistan Senato Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Parlamentoda yemin ederek, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak görevine başladı.

Kazakistan Parlamentosu üst kanadı Senato ile alt kanadı Meclisin ortak oturumuna Nursultan Nazarbayev, Tokayev, Başbakan Askar Mamin'in yanı sıra kabine üyeleri ve Kazakistan'da faaliyet gösteren büyükelçiler katıldı.

Tokayev yemin ettikten sonra cumhurbaşkanlığı görevini Nazarbayev'den devraldı.

Törenin ardından konuşan Tokayev, ülkenin anayasasına uygun şekilde vatandaşlarının haklarını ve özgürlüğünü garanti edeceğini belirterek, kendisine verilen cumhurbaşkanlığı görevini iyi niyetle yerine getireceğini söyledi.

Tokayev, başkent Astana'ya Nazarbayev'in isminin verilmesi önerisini dile getirirken, tüm şehirlerin merkez caddelerinin Nazarbayev'in ismini taşıması gerektiğini belirtti.

Tokayev, Astana'da Nazarbayev'e bir anıt yapılmasını ve kendisine "onurlu senatör" görevinin verilmesini de önerdi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, konuşmalarının ardından Nazarbayev'e "Halk Kahramanı" unvanı ve "Altın Yıldız" özel simgesi verdi.

Nazarbayev'in Ulusal Güvenlik Konseyi, Nur Otan Partisi Başkanı ve Anayasa Konseyi üyeliğinin devam edeceğine dikkati çeken Tokayev, stratejik önem taşıyan kararların alınmasında Nazarbayev'in fikrinin öncelikli olacağını söyledi.

Nazarbayev, dün cumhurbaşkanı yetkilerini feshetme kararı aldığını açıklamış, istifasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Kararnamede, anayasa gereği cumhurbaşkanı yetkilerinin Tokayev'e devredileceği belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in görev süresi 2020'de sona erecekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:34 Kaynak: AA

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