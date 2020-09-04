Kazakistan'ın yılın 8 ayında petrolden gelir kaybı 3,8 milyar dolara ulaştı - Son Dakika

NUR Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan karantina sonucu bu yılın ocak-ağustos aylarında petrol üretiminden 1,6 trilyon tenge (3,8 milyar dolar) düzeyinde gelir kaybı yaşandı.

Başbakan Yardımcısı Alihan Smayilov, düzenlediği basın toplantısında, petrol üretiminde bu yılın sekiz ayının sonucu bütçe gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 trilyon tenge azaldığını (yüzde 46) belirterek, "Petrol üretimindeki ihracat kaybı 350 milyar tenge (833 milyon dolar) oldu." dedi.

Smayilov, şimdi hükümetin üretim, tarım, ulaştırma ve turizm sektörlerini geliştirmeye öncelik verdiğini söyledi.

Bakan Smayilov, gelecek yıl ülke ekonomisinde en az yüzde 2,8 büyüme beklendiğini ifade etti.

Yılda ortalama 89-90 milyon ton petrol üreten Kazakistan'ın bütçesinin önemli kısmı petrol ihracatından elde edilen gelirden oluşuyor.

Kazakistan'da bu yılın ocak-haziran aylarında Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan karantina önlemleri sebebiyle petrol üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 azalmıştı.