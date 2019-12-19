Kazakistan'ın yıllık petrol üretimi 2025'te 105 milyon tona çıkacak - Son Dakika
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Kazakistan'ın yıllık petrol üretimi 2025'te 105 milyon tona çıkacak

6 saat önce

NUR Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı Aset Magauov, ülkenin yıllık petrol üretiminin 2025'te 105 milyon ton seviyesine yükselmesini beklediklerini bildirdi.

Kazakistan'ın yıllık petrol üretimi 2025'te 105 milyon tona çıkacak, System.String[]

NUR Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı Aset Magauov, ülkenin yıllık petrol üretiminin 2025'te 105 milyon ton seviyesine yükselmesini beklediklerini bildirdi.

Magauov, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin petrol üretiminin bu yıl 90,4 milyon ton olarak gerçekleşeceğini, büyük petrol kuyuları Tengiz ve Karaçaganak'ta yürütülen çalışmalara rağmen bu seviyenin büyük başarı olduğunu ifade etti.

Son yıllarda petrol üretiminin arttığını dile getiren Magauov, "2016'da Kaşagan petrol kuyusunun devreye alınmasıyla petrol üretimi yeni seviyeye çıktı. Yıllık üretim 2017'de 8 milyon ton artarak 86,2 milyon tona yükseldi. 2018'de bir önceki yıla göre 4 milyon ton artışla 90,36 milyon ton oldu." diye konuştu.

Magauov, Tengiz petrol kuyusunun genişletilmesi projesinin sürdürüldüğüne işaret ederek, "Bu proje 2023'ten itibaren petrol üretim seviyesinin 12 milyon ton artmasını sağlayacak. 2025 yılında ülkede yıllık petrol üretiminin 105 milyon ton seviyesine çıkması bekleniyor." dedi.

Yıl sonu itibarıyla doğal gaz üretiminin 56,3 milyar metreküpe ulaşacağını belirten Magauov, elektrik enerjisi üretiminin ise 104,2 milyar kilovatsaat olacağını bildirdi.

Magauov, dünyadaki uranyumun yüzde 40'ını üreten Kazakistan'ın bu yıl 22 bin 742 ton üretimle pazarda lider konumunu korumaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:06 Kaynak: AA
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