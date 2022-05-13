Kazakistan, kamış şekeri ve beyaz şeker ihracatını yasakladı - Son Dakika
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Kazakistan, kamış şekeri ve beyaz şeker ihracatını yasakladı

13.05.2022 12:44
Kazakistan, kamış şekeri ve beyaz şeker ihracatını yasakladı

NUR Kazakistan'da 6 ay süreyle kamış şekeri ile beyaz şekerin ülkeden çıkarılması yasaklandı.

NUR Kazakistan'da 6 ay süreyle kamış şekeri ile beyaz şekerin ülkeden çıkarılması yasaklandı.

Kazakistan Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kazakistan sınırlarından beyaz şeker ile kamış şekerinin 6 ay süreyle dışarı çıkartılması yasaklandı." ifadesi kullanıldı.

Konuya ilişkin imzalanan kararname 23 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Kazakistan Tarım Bakanı Yerbol Karaşukeyev, daha önce yaptığı açıklamada, ülkenin şeker ithalatını yüzde 32'ye düşürmeyi planladıklarını, böylece iç piyasadaki şeker ihtiyacını yerli üretimle karşılama oranının yüzde 7'den yüzde 43'e çıkarılacağını belirtmişti.

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Kazakistan, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan, kamış şekeri ve beyaz şeker ihracatını yasakladı - Son Dakika


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