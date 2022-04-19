Kazakistan, Kırgızistan ile kolluk kuvvetlerine arama izni veren anlaşmadan çekiliyor - Son Dakika
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Kazakistan, Kırgızistan ile kolluk kuvvetlerine arama izni veren anlaşmadan çekiliyor

19.04.2022 12:01
Kazakistan, Kırgızistan ile kolluk kuvvetlerine arama izni veren anlaşmadan çekiliyor

NUR Kazakistan, Kırgızistan ile imzaladıkları iki ülkenin kolluk kuvvetlerine karşılıklı olarak birbirlerinin sınırlarında arama yapma hakkı veren ortak anlaşmadan çekilme kararı aldı.

NUR Kazakistan, Kırgızistan ile imzaladıkları iki ülkenin kolluk kuvvetlerine karşılıklı olarak birbirlerinin sınırlarında arama yapma hakkı veren ortak anlaşmadan çekilme kararı aldı.

Kazakistan hükümetinden yapılan açıklamada, anlaşmanın sona erdirileceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yayımlandığı belirtildi.

Kararnamede, "Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, kanunun öngördüğü şekilde, Kazakistan Cumhuriyeti'nin kolluk kuvvetleri ile özel birliklerin karşılıklı olarak devlet topraklarında kalışını ve etkileşimini sağlayan anlaşmaya taraf olmama niyetini Kırgızistan Cumhuriyeti'ne bildirecektir." ifadesi kullanıldı.

Kolluk kuvvetlerinin yabancı bir ülke topraklarında yetkilerini düzenleyen söz konusu anlaşma, Kazakistan ile Kırgızistan arasında 1997'de imzalanmıştı.

Anlaşma çerçevesinde, taraflar, önceden izin talebinde bulunarak birbirlerinin topraklarında şüphelileri arama, kovuşturma ve gözetim yapma haklarının yanı sıra gözaltına alınanların transfer sürecine, ülke içinden taşınan silah ve değerli eşyalara eşlik etme yetkilerine de sahip oluyordu.

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Dışişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Kırgızistan, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan, Kırgızistan ile kolluk kuvvetlerine arama izni veren anlaşmadan çekiliyor - Son Dakika


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