Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'a askeri yardım gönderecek - Son Dakika

NUR Kazakistan Meclisi, Orta Asya'da güvenliği artırmak amacıyla Kırgızistan ve Tacikistan'a karşılıksız askeri teknik yardımın sağlanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Kazakistan Savunma Bakanı Yardımcısı Ruslan Şpekbayev, Meclis'in haftalık oturumunda konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu yasa tasarısının 2 Mart 2021'de Kırgızistan ve 17 Nisan 2021'de ise Tacikistan hükümetleri ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde hazırlandığını bildirdi.

Şpekbayev, bu kapsamda Orta Asya güvenliğini güçlendirmek amacıyla Kırgızistan ve Tacikistan'a karşılıksız askeri teknik yardım sağlayacaklarını belirterek, askeri teçhizat sevkiyatının Kırgızistan'a karayolu ile Tacikistan'a ise demir yoluyla yapılacağını aktardı.

Söz konusu ülkelere hangi miktarda ve ne tür askeri teçhizat yardımı gönderileceğine ilişkin bilgi verilmedi.