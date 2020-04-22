Kazakistan, Kovid-19'la mücadeleye destek veren Türk firmaya teşekkür etti - Son Dakika

NUR Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ülkesine destek veren Türk firmasına teşekkür etti.

Tileuberdi, Kovid-19'la mücadelede Kazak halkına verdiği desteklerinden dolayı YDA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan'a teşekkür mektubu gönderdi.

Mektubunda, Kazakistan ve Türkiye'nin köklü tarihe dayanan kardeş ülkeler olduğuna işaret eden Tileuberdi, "Bu kardeşlik sadece sözde değil, icraat ile kanıtlanırsa halklarımızın birbirine olan dostluğu da güçlenmeye devam edecektir." ifadesine yer verdi.

Tileuberdi, bu bağlamda firmanın Kazakistan'a gönderdiği tıbbi malzeme ve Türkiye'deki Kazak öğrencilerin dönmesine verdiği desteklerin kardeşliğin güzel kanıtı olduğunu vurguladı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Türk firmalarının ülkeye ilaç ve tıbbi malzeme gönderdiğini açıklamıştı.