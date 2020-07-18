Kazakistan, Kovid-19'la mücadeleyi DSÖ ile yakın iş birliği içinde yapıyor - Son Dakika

Kazakistan, Kovid-19'la mücadeleyi DSÖ ile yakın iş birliği içinde yapıyor

Kazakistan'da son dönem ortaya çıkan ve endişe yaratan pnömoni vakalarının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili olduğu açıklanırken, bu kapsamda, Kazakistan'ın salgınla mücadelede Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile yakın iş birliğiyle çalıştığı kaydedildi.

Kazakistan'da son dönem ortaya çıkan ve endişe yaratan pnömoni vakalarının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili olduğu açıklanırken, bu kapsamda, Kazakistan'ın salgınla mücadelede Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile yakın iş birliğiyle çalıştığı kaydedildi.

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Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Kazakistan Sağlık Bakanlığınca Nur-Sultan'da, video konferansla DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge'nın da katıldığı bir toplantı düzenlendi.

Kluge, burada yaptığı konuşmada, son birkaç aydır Kovid-19 salgını hakkında yeni bilgiler edinen ve bu virüsle mücadelede önlemler alan DSÖ'nün, hastalığı sınıflandırmada yeni kodlar getirdiğini belirterek, "Bu bağlamda Kazakistan'da son dönemde pnömoni vakalarında belirgin bir artış rapor edilmektedir ki bu da Kovid-19'la açıklanabilir." dedi.

Kazakistan Sağlık Bakanlığına, DSÖ referans laboratuvarlarında test yapma olasılığını kabul ettiği için teşekkürlerini ileten Kluge, Kazakistan'da yeni bir tehlikeli enfeksiyon bulunmadığını, DSÖ sınıflandırmasına göre önceden bildirilmiş tüm pnömoni vakalarının Kovid-19'la ilgili olduğunu aktardı.

Bazı yabancı medya organlarında, yanlışlıkla Kazakistan'da bilinmeyen hastalıkların ortaya çıktığı, bunun da dünyada bir kargaşaya neden olduğu ifade edildi.

Kazakistan yardım için DSÖ'ye başvurdu

Kazakistan'ın yardım için derhal DSÖ'ye başvurduğu vurgulanırken, bilgilerin dikkatle incelenmesinden sonra DSÖ'nün Kazakistan'daki yaz pnömonisi salgınının Kovid-19'un bir sonucu olduğu kaydedildi.

Kazakistan'ın uluslararası hastalık sınıflandırmasının yeni kodlarının kullanılması şekliyle Kovid-19 kodlamasına tam geçişin, 1 Ağustos itibarıyla başlayacağı aktarıldı.

Kazakistan'daki Kovid-19 salgınında yeni bir patlama ve yeni hastalık vakalarında ani bir artış olmadığı vurgulandı.

Johns Hopkins Üniversitesi veya "Worldometer" sitesinin verilerinde olduğu gibi ülkenin, uluslararası istatistiklerdeki pozisyonundaki keskin bir değişikliğin ise DSÖ'nün Kovid-19 sınıflandırmasına uygun şekilde tüm pnömoni vakalarının, Kovid-19 sayısına eklenmesiyle ilişkili olduğu kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü, Kazakistan, Avrupa, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 12:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan, Kovid-19'la mücadeleyi DSÖ ile yakın iş birliği içinde yapıyor - Son Dakika
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