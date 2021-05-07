Kazakistan, Kovid-19 salgınında sıkıntı yaşayan Hindistan'a tıbbi yardım malzemesi gönderecek - Son Dakika

NUR Kazakistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla epidemiyolojik durumun kötüleştiği Hindistan'a tıbbi yardım gönderme kararı aldı.
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başbakan Askar Mamin'i kabul etti.
Tokayev görüşmede, hükümete Kovid-19 nedeniyle epidemiyolojik durumun kötüleştiği Hindistan'a yardımda bulunma talimatı verdi.
Kazakistan, Hindistan'a tıbbi yardım kapsamında 6 milyon tıbbi maske, 400 bin solunum cihazı, 50 bin koruma takımı, 105 yerli üretim akciğer ventilatörü gönderecek.
Kaynak: AA
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