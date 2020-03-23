Kazakistan, krize karşı 10 milyar dolarlık önlem paketi hazırlıyor - Son Dakika

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, koronavirüs salgını ve petrol fiyatları nedeniyle oluşan krize karşı 10 milyar dolarlık önlem paketi hazırlanacağını bildirdi.

Tokayev, Olağanüstü Hal Devlet Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, petrol güçleri arasındaki anlaşmazlık ve hisse senedi endekslerindeki rekor düşüşün küresel ekonomiyi etkilediğini belirtti.

Krizin ülkesini de sarstığını ve buna karşı önlemlerin en kısa sürede geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Tokayev, Kovid-19 nedeniyle ilan edilen olağanüstü halden (OHAL) zarar gören küçük ve orta ölçekli işletmeler için anapara borç ödemelerinin durdurulması, 3 ay süreyle tüm vergilerden muaf sayılmaları gibi kolaylıkların sağlanacağını ifade etti.

Tokayev, OHAL nedeniyle gelir kaybına uğrayan 1,5 milyon vatandaşa yaklaşık 100 dolar tutarında aylık ödeme yapılması ve kredi ödemelerinde kolaylıklar getirilmesi talimatı verdiğini dile getirdi.

Tüm zorluklara rağmen durumun "felaket" olarak nitelendirilemeyeceğini söyleyen Kazakistan Cumhurbaşkanı, "Tüm rezervlere sahibiz. Krize karşı önlem paketinin büyüklüğü, vergi kolaylıkları ve yerel düzeyde destekler hariç 10 milyar doları bulacak. Şüphesiz krizin üstesinden geleceğiz." dedi.

Brent petrolün varil fiyatının 15 Mart'ta yaklaşık 31 dolara gerilemesinin ardından, dolar/tenge 405'e yükselirken, Milli Banka, faiz oranını yüzde 12'ye çıkarmıştı.

Milli Bankanın, geçen hafta faiz oranının yüzde 12'de sabit tutulacağını açıklamasından sonra dolar/tenge 405'ten 433'e yükselmişti.

Ayrıca Kovid-19 nedeniyle ülkede ilan edilen OHAL kapsamında, küçük ve orta işletmelerin faaliyetlerine sınırlamalar getirilmişti.