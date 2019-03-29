Son Dakika Haberleri: Kazakistan Küresel Siber Güvenlik Endeksinde 40. Oldu

Kazakistan Küresel Siber Güvenlik Endeksinde 40. Oldu

1 saat önce

NUR Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) Küresel Siber Güvenlik Endeksinde Kazakistan'ın, 175 ülke arasında 40. sırada yer aldığı bildirildi.

Kazakistan Küresel Siber Güvenlik Endeksinde 40. Oldu, System.String[]
NUR Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) Küresel Siber Güvenlik Endeksinde Kazakistan'ın, 175 ülke arasında 40. sırada yer aldığı bildirildi.

Kazakistan Dijital Kalkınma, Savunma, Uzay ve Havacılık Sanayii Bakanlığının açıklamasında, ülkenin küresel siber güvenlik endeksinde 42 sıra yükselerek 40. sıraya yerleştiği, böylece siber güvenlik tehditlerine karşı yüksek hazırlıklı seviyesi olan ülkeler listesine girdiği belirtildi.


Siber Güvenlik Endeksinde İngiltere'nin birinci, ABD'nin ikinci olduğu ifade edilen açıklamada, Maldivler'in 175. ülke olduğu aktarıldı.


Açıklamada, devlet kurumları, sivil toplum örgütleri ve iş dünyası temsilcileri arasındaki ortak çalışmaların ülkenin siber güvenlik sıralamasında konumunu iyileştirmesini sağladığı kaydedildi.


Açıklamada ayrıca, son iki yılda ülkede siber güvenlik alanını geliştirmekle ilgili kavramsal yaklaşımların geliştirildiği, yasaların kabul edildiği, test laboratuvarlarının oluşturulduğu, milli enformasyon güvenliği koordinasyon merkezlerinin hizmete sunulduğu ifade edildi.


ITU tarafından yayımlanan ve 175 ülkeyi kapsayan Küresel Siber Güvenlik Endeksi raporunda, ülkeler, yasal, teknik ve organizasyonel tedbirlerin yanı sıra kapasite geliştirme ve iş birliği kategorilerine göre değerlendiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:58 Kaynak: AA

Kazakistan, Güncel
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