Son Dakika Haberleri: Kazakistan lideri Tokayev'den Nazarbayev mesajı: Devlet yönetiminde iki başlılık olmayacak
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Kazakistan lideri Tokayev'den Nazarbayev mesajı: Devlet yönetiminde iki başlılık olmayacak

3 saat önce

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, seçimlerin ardından sorunları halkla diyalog yoluyla çözeceklerini söyledi. Nazarbayev'in 3.5 yıl önce kendisine "yeni cumhurbaşkanı sen olacaksın" dediğini hatırlatan Tokayev, gelecek dönemde devlet yönetiminde iki başlılık olmayacağının altını çizdi.

Kazakistan lideri Tokayev'den Nazarbayev mesajı: Devlet yönetiminde iki başlılık olmayacak, System.String[]
Kazakistan, Kasım Cömert Tokayev'in zaferle çıktığı 9 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından protesto gösterilerine sahne oldu.

Yaklaşık 30 yıllık iktidarını geçtiğimiz mart ayında sonlandıran Nursultan Nazarbayev'in halefi olarak Tokayev'i göstermesi protestoların ana nedenleri arasında yer alıyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:53 
Kazakistan, Dünya
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