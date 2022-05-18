Kazakistan Milli Müzesi, Uluslararası Müzeler Gecesi'nde ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Kazakistan Milli Müzesi, Uluslararası Müzeler Gecesi'nde ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü

18.05.2022 21:44
Kazakistan Milli Müzesi, Uluslararası Müzeler Gecesi'nde ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü

NUR Kazakistan Milli Müzesi, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü kapsamında düzenlenen "Müzeler Gecesi" etkinliğinde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

NUR Kazakistan Milli Müzesi, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü kapsamında düzenlenen "Müzeler Gecesi" etkinliğinde yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Başkent Nur Sultan'da yer alan kurum, yaklaşık 200 bine yakın eseriyle ülkenin en büyük müzesi olarak biliniyor.

Kazakistan Milli Müzesi, Kovid-19 salgını dolayısıyla verilen 2 yıllık aradan sonra düzenlenen geleneksel Müzeler Gecesi etkinliğine dahil oldu.

Etkinlik dolayısıyla 24.00'e kadar ücretsiz konuklarını ağırlayan müze, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Gün boyu etkinlik kapsamında müzede ziyaretçilere çeşitli kültürel programların yanı sıra Kazakistan Ulusal Muhafız Birliklerinin şeref kıtasının özel gösterisi de sunuldu.

Müzenin müdür yardımcısı Abay Satubaldin, gazetecilere, Uluslararası Müzeler Komitesi kararıyla bu yılki etkinliğin "Müzelerin Gücü" temasıyla yapıldığını söyledi.

Satubaldin, söz konusu etkinliği 2 yıllık aradan sonra yeniden düzenlediklerini belirterek "Müzemizin hem kültürel hem bilimsel yönünü göstermek istedik. Bu kapsamda gün boyu 24.00'e kadar ziyaretçilerimize çeşitli programlar hazırladık. Bugün ayrıca 3 yeni sergimizi açıyoruz." dedi.

En son 2019'da düzenlenen programda müzeyi bir günde 37 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Satubaldin, bu yıl daha fazla ziyaretçi beklediklerini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Ülkemizde 18 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti, bin 443 yeni vaka tespit edildi Ülkemizde 18 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti, bin 443 yeni vaka tespit edildi Bandırma Müzesi'nde 'Ailemle El Ele, Müze Gezmeye' etkinliği Bandırma Müzesi'nde 'Ailemle El Ele, Müze Gezmeye' etkinliği
Kaynak: AA

Kazakistan, 18 mayıs, Milli, Müze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan Milli Müzesi, Uluslararası Müzeler Gecesi'nde ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü - Son Dakika


Son Dakika
21:43 Ülkemizde 18 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti, bin 443 yeni vaka tespit edildi
21:41 Gençlerin derbisinde galip taraf Galatasaray! Fenerbahçe'nin yediği gol sosyal medyada gündem oldu
21:40 Melih Gökçek'ten ilginç Mansur Yavaş iddiası: Elimde belgeler var, siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek
21:16 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sokaklarına Arapça ilan astırarak sığınmacılara seslendi: Dönün artık ülkenize
21:14 Cristiano Ronaldo'nun yeni saatinin fiyatı ağızları açık bıraktı! Dünyada sadece 126 tane var
20:21 Mesut Özil, kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Resmi açıklama menajerinden geldi
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: Atatürk Havalimanı'nın nasıl olacağına bir göz atalım
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 21:52:06. #1.12#
SON DAKİKA: Kazakistan Milli Müzesi, Uluslararası Müzeler Gecesi'nde ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement