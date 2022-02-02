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Kazakistan nüfusu 2021'de yüzde 1,3 arttı - Son Dakika

Kazakistan nüfusu 2021'de yüzde 1,3 arttı

02.02.2022 13:36
Kazakistan nüfusu 2021'de yüzde 1,3 arttı

NUR Kazakistan nüfusu geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,3 artarak 19 milyonun üzerine çıktı.

NUR Kazakistan nüfusu geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,3 artarak 19 milyonun üzerine çıktı.

Kazakistan Milli İstatistik Kurumu, ülke nüfusuna ilişkin 2021 raporunu yayımladı.

Buna göre, Orta Asya'nın en geniş topraklarına sahip ülkesi Kazakistan'da geçen yıl nüfus 246 bin artışla (yüzde 1,3) 19 milyon 126 bine ulaştı.

Söz konusu dönemde, ülkedeki 17 bölgeden 11'inde nüfus artarken Rusya ile sınırdaki Kuzey Kazakistan, Kostanay, Pavlodar ve Doğu Kazakistan eyaletlerinde azaldı.

Kent nüfusu yüzde 1,83 artarak 11 milyon 356 bine ulaşırken kırsal bölgelerde yaşayanlar yüzde 0,54 azalarak 7 milyon 770 bin oldu.

Geçen yıl genel nüfus sayımı sonuçlarında, ülkedeki Kazakların toplam nüfustaki oranının yüzde 70'i geçtiği açıklanmıştı.

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Togo Cumhuriyeti, Kazakistan, Orta Asya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan nüfusu 2021'de yüzde 1,3 arttı - Son Dakika


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