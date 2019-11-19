Son Dakika Haberleri: Kazakistan Oturarak Voleybol Milli Takımı Alaplı'da
Son Dakika Güncel Kazakistan Oturarak Voleybol Milli Takımı Alaplı'da - Son Dakika

Kazakistan Oturarak Voleybol Milli Takımı Alaplı'da

6 saat önce

Kazakistan Oturarak Milli Voleybol takımı, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz'ı ziyaret etti.

Kazakistan Oturarak Voleybol Milli Takımı Alaplı'da, System.String[]

Kazakistan Oturarak Milli Voleybol takımı, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz'ı ziyaret etti.

Yılmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, Kazakistan milli takımını Alaplı'da ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kazakistan takımının antrenörü ve kafile sorumlusu Takhirov Baurzhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alaplı'ya kamp için geldiklerini belirterek, "Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amerika turnuvasına hazırlanıyoruz. Bugün kaymakamımızı ziyaret ettik. Biz de Alaplı takımını Kazakistan'a misafir olarak davet ediyoruz." dedi.

Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İsmail Korkut da Kazakistan takımının 10 günlük kamp yapmak üzere Alaplı ilçesine geldiğini anlattı.

Kazakistan, voleybol, Alaplı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'da sakat futbolculara Lemina da eklendi
Galatasaray'da sakatlar kervanına Lemina da eklendi 19 Yaş Altı Milli Takımımız, Elit Tur'a yükseldi! Ümit Milli Takımımız, Andorra'ya 2-0 yenildi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 22:35:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazakistan Oturarak Voleybol Milli Takımı Alaplı'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]