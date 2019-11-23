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Kazakistan Oturarak Voleybol Milli Takımı Alaplı'da

6 saat önce

Kazakistan Oturarak Milli Voleybol Milli Takımı, Alaplı Anadolu Engelliler, Gençlik ve Spor Kulübü (ALGES) takımıyla gösteri maçı yaptı.

Kazakistan Oturarak Voleybol Milli Takımı Alaplı'da, System.String[]

Kazakistan Oturarak Milli Voleybol Milli Takımı, Alaplı Anadolu Engelliler, Gençlik ve Spor Kulübü (ALGES) takımıyla gösteri maçı yaptı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Bayraktar, Alaplı Spor Salonu'ndaki gösteri maçı öncesinde yaptığı konuşmada, özellikle engelli sporlarında Alaplı olarak büyük başarılar elde ettiklerini söyledi.

Zonguldak'ta olmayan engelli sporlarının Alaplı'da faaliyet gösterdiğini ifade eden Bayraktar, "Her ne kadar beklenen ilgiyi göremediğimi düşünsek de hem ilçemizin tanıtımı hem de başarılarının devamı açısından bundan sonra yeterli desteği ve ilgiyi göreceğimize inanıyoruz." dedi.

Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İsmail Korkut da kulüp olarak ülke çapında ve uluslararası başarı elde etmek için mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Alaplı olarak tarihimizde ilk defa iki kez Türkiye şampiyonluğunu bir kez de Türkiye kupasını kazandık." ifadelerini kullandı.

Kazakistan takımının antrenörü ve kafile sorumlusu Takhirov Baurzhan ve sporculara, Alaplı'daki kamplarının anısına Belediye Başkan Vekili Rıza Bozkut ve diğer davetliler tarafından şilt ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Bu arada Kazakistan takımı oyuncusu Tazhikov Kuansyh için pasta kesilerek doğum günü kutlandı.

Daha sonra iki takım bir süre gösteri maçı oynadı.

Kazakistan, Alaplı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:22 Kaynak: AA
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