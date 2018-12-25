Son Dakika Haberleri: Kazakistan Rusya'dan Savaş Uçaklarını Teslim Aldı

Kazakistan Rusya'dan Savaş Uçaklarını Teslim Aldı

1 saat önce

Kazakistan Rusya'dan modern Su-30 SM savaş uçaklarını teslim aldı.

Kazakistan Rusya'dan Savaş Uçaklarını Teslim Aldı, System.String[]
Kazakistan Rusya'dan modern Su-30 SM savaş uçaklarını teslim aldı.

Kazakistan Savunma Bakanlığının açıklamasında, iki ülke arasındaki askeri teknik iş birliği çerçevesinde Rusya'dan Kazakistan Silahlı Kuvvetleri için yeni yüksek manevra kabiliyetine sahip Su-30 SM savaş uçaklarının bir bölümünün getirildiği bildirildi.





Açıklamada, Kazakistan Hava Kuvvetlerinin uçakları başarıyla test ettiği ve tatbikatlarda kullandığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:13 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Kazakistan, Güncel
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