Kazakistan Rusya'dan Savaş Uçaklarını Teslim Aldı
1 saat önce
Kazakistan Rusya'dan modern Su-30 SM savaş uçaklarını teslim aldı.
Kazakistan Rusya
'dan modern Su-30 SM savaş uçaklarını teslim aldı.
Kazakistan Savunma Bakanlığının açıklamasında, iki ülke arasındaki askeri teknik iş birliği çerçevesinde Rusya'dan Kazakistan Silahlı Kuvvetleri için yeni yüksek manevra kabiliyetine sahip Su-30 SM savaş uçaklarının bir bölümünün getirildiği bildirildi.
Açıklamada, Kazakistan Hava Kuvvetlerinin uçakları başarıyla test ettiği ve tatbikatlarda kullandığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:13 Kaynak: AA
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