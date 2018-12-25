Son Dakika Haberleri: Kazakistan Rusya'dan savaş uçaklarını teslim aldı

Kazakistan Rusya'dan savaş uçaklarını teslim aldı

1 saat önce

Kazakistan Silahlı Kuvvetleri için yeni yüksek manevra kabiliyetine sahip Su-30 SM savaş uçaklarının bir bölümü teslim edildi.

Kazakistan Rusya'dan savaş uçaklarını teslim aldı, System.String[]
Kazakistan Silahlı Kuvvetleri için yeni yüksek manevra kabiliyetine sahip Su-30 SM savaş uçaklarının bir bölümü teslim edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:43 

Kazakistan, Ekonomi
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