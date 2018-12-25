Kazakistan Rusya'dan savaş uçaklarını teslim aldı
1 saat önce
Kazakistan Silahlı Kuvvetleri için yeni yüksek manevra kabiliyetine sahip Su-30 SM savaş uçaklarının bir bölümü teslim edildi.
Kazakistan
Silahlı Kuvvetleri için yeni yüksek manevra kabiliyetine sahip Su-30 SM savaş uçaklarının bir bölümü teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:43
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