Kazakistan, Rusya'dan test sahalarının kullanılması anlaşmasında değişiklik isteyecek - Son Dakika
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Kazakistan, Rusya'dan test sahalarının kullanılması anlaşmasında değişiklik isteyecek

7 saat önce

NUR Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Murat Bektanov, Aktöbe eyaletindeki kırsal alana roket düşmesi nedeniyle Rusya tarafından ülkedeki test sahalarının kullanılması anlaşmasında değişiklikler yapılmasını talep edeceklerini söyledi.

Kazakistan, Rusya'dan test sahalarının kullanılması anlaşmasında değişiklik isteyecek, System.String[]

NUR Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Murat Bektanov, Aktöbe eyaletindeki kırsal alana roket düşmesi nedeniyle Rusya tarafından ülkedeki test sahalarının kullanılması anlaşmasında değişiklikler yapılmasını talep edeceklerini söyledi.

Bektanov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile 1995'te imzalanan test sahalarının kullanması anlaşmasının değiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Savunma Bakanlığı, bölgelerimizin ve tesislerimizin güvenliğini sağlanmak açısından anlaşmada değişikliklerin yapılmasıyla ilgili önerilerde bulunacak." dedi.

Bektanov, talep edilecek değişikliklerle ilgili çalışmaların henüz tamamlanmadığını ve mevcut anlaşmaya göre belli bir zarar oluşması durumunda tazminat ödenmesinin söz konusu olduğunu ifade etti.

Kazakistan Savunma Bakanlığı, geçen hafta Rusya Savunma Bakanlığı Test Merkezinin Kazakistan'dan kiraladığı test sahasında yaptığı deneme sırasında saha sınırları dışına roket düştüğünü açıklamıştı.

Açıklamada ayrıca düşen roketin atmosferin üst katmanlarını incelediği bildirilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:20 Kaynak: AA
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