Kazakistan, Rusya'ya Sibirya'nın Gücü 2 boru hattının topraklarından geçmesini önerdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazakistan, Rusya'ya Sibirya'nın Gücü 2 boru hattının topraklarından geçmesini önerdi - Son Dakika

Kazakistan, Rusya'ya Sibirya'nın Gücü 2 boru hattının topraklarından geçmesini önerdi

6 saat önce

NUR Kazakistan, Rusya'ya, Sibirya'nın Gücü 2 doğal gaz boru hattının topraklarından geçmesi önerisinde bulundu.

Kazakistan, Rusya'ya Sibirya'nın Gücü 2 boru hattının topraklarından geçmesini önerdi, System.String[]

NUR Kazakistan, Rusya'ya, Sibirya'nın Gücü 2 doğal gaz boru hattının topraklarından geçmesi önerisinde bulundu.

Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Enerji Bakanı Nurlan Nogayev'in, Rusya ziyareti kapsamında Rus mevkidaşı Aleksandr Novak ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede tarafların enerji alanında ikili iş birliği konularını ele aldığı vurgulanan açıklamada, "Nogayev görüşmede, Sibirya'nın Gücü 2 doğal gaz boru hattının Kazakistan'dan geçerek Çin'in Batı-Doğu boru hattı sistemine bağlanmasını değerlendirmeyi önerdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Novak'ın petrol ve doğal gaz boru hattı sevkiyatında karşılıklı yarar sağlayacak iş birliğine sahip olduklarını belirttiği aktarıldı.

Kazakistan, Sibirya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:40 Kaynak: AA
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