Kazakistan, Rusya'ya yönelik yaptırımlardan etkilenmemek için ABD ile görüşüyor - Son Dakika

NUR Kazakistan, Rusya'ya yönelik yaptırımların ülke ekonomisi üzerindeki etkisini hafifletmek için ABD ile görüşmeler gerçekleştiriyor.

ABD ve Kazakistan arasında insan hakları ve demokratik reformlarla ilgili ilk üst düzey diyalog toplantısı yapıldı.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirilen toplantıya çeşitli temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen ABD Dışişleri Bakanlığı Sivil Güvenlik, Demokrasi ve İnsan Hakları Müsteşarı Uzra Zeya ile Kazakistan Cumhurbaşkanının Uluslararası İş Birliği Özel Temsilcisi Ercan Kazıhan ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Akan Rahmetullin katıldı.

Toplantıda, ikili ilişkilere dair güncel konular ve Rusya- Ukrayna savaşının yanı sıra sivil toplumun gelişimi, din özgürlüğü, kadın hakları ve imkanlarının güçlendirilmesi, yolsuzlukla mücadele ile bağımsız yargı sistemi gibi konular ele alındı.

Zeya, toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ülkeyi modernize etmeye yönelik reformlarını desteklediğini ve Kazakistan'ın istikrarlı ve gelişmekte olan Orta Asya için kritik önemdeki bir ülke olduğunu söyledi.

ABD'nin, Rusya'ya yönelik yaptırımların Kazakistan dahil müttefik ülkeler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için adımlar attığını kaydeden Zeya, "Hepimiz Rusya'nın Ukrayna'yı sebepsiz, haksız işgaliyle ilgili uluslararası bir krizle karşı karşıyayız. Yaptırımlarımız, Başkan Putin'e (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) ve uluslararası siyaseti istikrarsızlaştırmaya izin veren bazı Rus yetkililerine yöneliktir. ABD hükümeti, bunun Kazakistan dahil müttefikler ve ortaklar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için adımlar atıyor." dedi.

Rahmetullin de Rusya-Ukrayna krizini, ülkesinin ekonomisi için zor bir durum olarak nitelendirerek, bu konuda diyalog fırsatı veren ABD'ye teşekkür etti.

Rusya'ya yönelik yaptırımlardan bu ülke ile dünyanın en uzun kara sınırına sahip Kazakistan'ın da etkilendiğini kaydeden Rahmetullin, "Amerikan tarafı, (Rusya ile) birbirine bağımlı bir pazara ve ekonomiye sahip olduğumuzu anlıyor ve yaptırımların Kazak ekonomisi üzerindeki etkisini hafifletmeye çalışıyor. Bu yöndeki çalışmalar devam edecek." diye konuştu.

Zeya, temasları kapsamında Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile de bir araya geldi.