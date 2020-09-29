Kazakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti - Ticaret Bakanı Pekcan - Son Dakika

Kazakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti - Ticaret Bakanı Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kazakistan ile toplam ticaret hacminin 2019'da 3,9 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bizim hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanlarımızın hedef gösterdikleri üzere 10 milyar dolara yaklaşmak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kazakistan ile toplam ticaret hacminin 2019'da 3,9 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bizim hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanlarımızın hedef gösterdikleri üzere 10 milyar dolara yaklaşmak. Bunu yapabilmek için hem gümrüklerde iş birliği hem de iki ülke arasındaki ticaretin dengeli ve sürdürülebilir olması lazım." dedi.

Bakan Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Kazakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti programına video konferans yöntemiyle katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinin dijital ekonomiye adapte olabilmenin önemini ortaya koyduğunu belirten Pekcan, Bakanlık olarak dijitalleşmeye çok önem verdiklerini, pandemi sürecinde ne kadar haklı olduklarını gördüklerini söyledi.

Pekcan, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarların iş dünyasının müşterileriyle bir araya gelmelerine, pazar kaybetmeden irtibatlarını ticaret müşavirleri ve Bakanlık koordinasyonu ile sürdürmelerine imkan tanıdığını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ve desteğiyle biz sanal ticaret heyetleri, sanal fuarları ve e-ticaret sitelerine üyeliği de destek kapsamına alarak maddi destekte bulunmaya başlamış olduk." diye konuştu.

Mayıstan itibaren, TİM organizasyonunda Özbekistan, Kenya, Hindistan, Nijerya, Pakistan, Kolombiya- Meksika, Almanya sanal ticaret heyetlerini tamamladıklarına dikkati çeken Pekcan, son olarak geçen hafta kadın girişimciler özelinde 4 Latin Amerika ülkesine yönelik bir Sanal Genel Ticaret Heyeti programı gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Bakan Pekcan, sektörel ve genel sanal ticaret heyetleriyle beraber toplamda 400 firmayı 915 yabancı firma ile bir araya getirerek 3 bin 800'ün üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirilmesine vesile olduklarına işaret etti.

Ticaret heyetlerin dışında, 4 sanal fuar gerçekleştirdiklerini hatırlatan Pekcan, fuarcılık anlayışına yeni bir boyut getirdiklerini, pandemi sürecinden sonra da sanal heyet ve sanal fuarların kısmen de olsa devam edeceğini öngördüklerini söyledi.

Pekcan, ayrıca, üretici ve ihracatçı firmalarla büyük yabancı tedarikçilerle bir araya getirdikleri Özel Nitelikli Alım Heyeti programları da yaptıklarını belirterek, "İnsan hareketliliğinin kısıtlandığı bu süreçte yurt dışındaki ticaret müşavirlerimizin de katılımıyla online bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriyoruz." dedi.

10 milyar dolarlık dış ticaret hedefi

Bakan Pekcan, salgının küresel ölçekte kontrol altına alınmasıyla beraber, alışık olunan rutinlere geri dönerek ülke ihracatı ve potansiyelinin artarak devam etmesini temenni ettiklerini, çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini dile getirdi.

Kazakistan ile ticarette ihracat ile ithalat arasındaki farka dikkati çeken Pekcan, "Kazakistan ile toplam ticaret hacmimiz 2019'da 3,9 milyar dolar. Bizim hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanlarımızın hedef gösterdikleri üzere 10 milyar dolara yaklaşmak. Bunu yapabilmek için hem gümrüklerde iş birliği hem de iki ülke arasındaki ticaretin dengeli ve sürdürülebilir olması lazım. Aynı zamanda da lojistik açısından hem maliyetlerin azaltılması hem de kotaların kaldırılarak liberalleşmenin sağlanması gerekiyor." diye konuştu.

Pekcan, 2020 itibarıyla dünyanın 40. büyük ekonomisi olan Kazakistan'da ham petrol ve doğal gazın ekonominin temelini oluşturduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ama faklı sektörlerde pek çok tüketim ürünü ve nihai ürüne yönelik önemli bir talep potansiyeli var. Türkiye rekabet gücünü kullanarak, Kazakistan'ın en önemli tedarikçileri arasında yer almalıdır. Şu andaki ihracat rakamlarımız potansiyelin çok altında. Ülkemizde üretilen katma değeri, kalitesi yüksek ürünleri tüm Orta Asya coğrafyası ile birlikte Kazakistan'a da en geniş kapsamlı şekilde pazarlayabilmeliyiz. Makine başta olmak üzere yüksek teknoloji ürünleri, demir-çelik ürünleri, otomotiv ana ve yan sanayi, kimyasal madde ve ürünleri, elektrik-elektronik, madencilik, tekstil, inşaat malzemesi ve ekipmanları, kozmetik ürünler ile gıda ve tarımsal ürünler ülkemiz ihracatçıları için büyük potansiyel teşkil etmektedir. Sanal Genel Ticaret Heyeti programımızın bu potansiyelin realize edilmesi adına önemli katkı sağlamasını ve bütün katılımcılara etkin bir tanıtım imkanı yaratmasını umuyoruz."

Halihazırda Kazakistan ile Basitleştirilmiş Gümrük Hattı kurulması yönünde çalışmalarının olduğunu belirten Pekcan, şunları kaydetti:

"İnşallah bunu iki taraflı olarak en kısa zamanda tamamlarsak ticaret insanlarımızın ihracatçılarımızın, ithalatçılarımızın sınırlarda zaman kaybının önüne geçmiş olacağız. Kazakistan ile Karma Ekonomik Komisyon toplantımızı Kasım 2019'da gerçekleştirmiştik. Bununla ilgili eylem planını oluşturduk. Bakanlık olarak da bu eylem planının takipçisiyiz ve bunların tamamlanması yönünde adımlarımızı atıyoruz.

Salgının, ticaretimizin önünde engel olmasına izin vermemeliyiz. Sanal heyetleri, tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı canlandırmaya dönük önemli bir enstrüman, bunu doğru ve etkin bir şekilde kullanmalıyız. Türkiye olarak üretimde, ihracatta, hedeflerimiz büyük. katma değerli ürün üretimi ve ihracatında hedeflerimiz büyük. Önümüzdeki dönemde sektörel ve genel sanal heyetler düzenleyerek bu çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kazakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti - Ticaret Bakanı Pekcan
Kazakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti - Ticaret Bakanı Pekcan
Kazakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti - Ticaret Bakanı Pekcan
Kazakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti - Ticaret Bakanı Pekcan
Kazakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti - Ticaret Bakanı Pekcan
Kazakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti - Ticaret Bakanı Pekcan
Kazakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti - Ticaret Bakanı Pekcan
Kazakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti - Ticaret Bakanı Pekcan
Kazakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti - Ticaret Bakanı Pekcan

Kazakistan, Ticaret, Türkiye, Bakan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 15:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kazakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti - Ticaret Bakanı Pekcan - Son Dakika Ekonomi

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