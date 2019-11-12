Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan 1,1 milyon dolarlık tasarruf

NUR Kazakistan Savunma Bakanlığı, personel birimleri, Genelkurmay ve yerel askeri komuta birimlerinin optimize edilmesi sayesinde yılda 450 milyon tenge (1,1 milyon dolar) tasarruf edecek.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev'i kabulünde Kazakistan ordusunun mevcut durumu ve geleceği ele alındı.

Yermekbayev, bakanlığın 300'den fazla personel birimi, Genelkurmay ve yerel askeri komuta birimlerinin optimize edildiğini, bu sayede gelecek yıldan itibaren bakanlığın yılda 450 milyon tengenin üzerinde tasarruf edeceğini bildirdi.

Yermekbayev, tasarruf edilen paranın askeri personel için maddi teşviklere kullanılacağını da aktardı.