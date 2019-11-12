Son Dakika Haberleri: Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan 1,1 milyon dolarlık tasarruf
Son Dakika Güncel Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan 1,1 milyon dolarlık tasarruf - Son Dakika

Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan 1,1 milyon dolarlık tasarruf

6 saat önce

NUR Kazakistan Savunma Bakanlığı, personel birimleri, Genelkurmay ve yerel askeri komuta birimlerinin optimize edilmesi sayesinde yılda 450 milyon tenge (1,1 milyon dolar) tasarruf edecek.

Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan 1,1 milyon dolarlık tasarruf, System.String[]

NUR Kazakistan Savunma Bakanlığı, personel birimleri, Genelkurmay ve yerel askeri komuta birimlerinin optimize edilmesi sayesinde yılda 450 milyon tenge (1,1 milyon dolar) tasarruf edecek.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev'i kabulünde Kazakistan ordusunun mevcut durumu ve geleceği ele alındı.

Yermekbayev, bakanlığın 300'den fazla personel birimi, Genelkurmay ve yerel askeri komuta birimlerinin optimize edildiğini, bu sayede gelecek yıldan itibaren bakanlığın yılda 450 milyon tengenin üzerinde tasarruf edeceğini bildirdi.

Yermekbayev, tasarruf edilen paranın askeri personel için maddi teşviklere kullanılacağını da aktardı.

Kazakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:48 Kaynak: AA
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