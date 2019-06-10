Son Dakika Haberleri: Kazakistan seçiminin kesin sonuçları açıklandı
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Kazakistan seçiminin kesin sonuçları açıklandı

4 saat önce

Kazakistan'da kesinleşen seçim sonuçlarına göre, cumhurbaşkanı seçilen Tokayev'in oy oranının yüzde 70,96 olduğu açıklandı.

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Kazakistan'da kesinleşen seçim sonuçlarına göre, cumhurbaşkanı seçilen Tokayev'in oy oranının yüzde 70,96 olduğu açıklandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 08:43 
Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Ekonomi
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