Kazakistan seçiminin kesin sonuçları açıklandı
4 saat önce
Kazakistan'da kesinleşen seçim sonuçlarına göre, cumhurbaşkanı seçilen Tokayev'in oy oranının yüzde 70,96 olduğu açıklandı.
Kazakistan
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 08:43
'da kesinleşen seçim sonuçlarına göre, cumhurbaşkanı seçilen Tokayev'in oy oranının yüzde 70,96 olduğu açıklandı.
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