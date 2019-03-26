Son Dakika Haberleri: Kazakistan Senato Başkanı Nazarbayeva TBMM Başkanı Şentop ile Telefonda Görüştü

Kazakistan Senato Başkanı Nazarbayeva TBMM Başkanı Şentop ile Telefonda Görüştü

53 dakika önce

NUR Kazakistan Parlamentosu üst kanadı Senato Başkanı Dariga Nazarbayeva, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile telefonda görüştü.

Kazakistan Senato Başkanı Nazarbayeva TBMM Başkanı Şentop ile Telefonda Görüştü, System.String[]
NUR Kazakistan Parlamentosu üst kanadı Senato Başkanı Dariga Nazarbayeva, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile telefonda görüştü.


Senato basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, taraflar görüşmede, ikili iş birliği ve parlamenter diyaloğun güçlendirilmesi konularını ele aldı.


Nazarbayeva görüşmede, ana hedeflerinin eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in modernizasyona yönelik siyasetini devam ettirmek olduğunu belirterek, Şentop'a ülkesinin stratejik kalkınması hakkında bilgi verdi.


Türkiye'ye kalkınma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başarılar dileyen Nazarbayeva, "Türkiye güçlü bir devlet ve tüm zorlukların önüne geçer." ifadesini kullandı.

Nazarbayeva, Şentop'u eylülde Nur Sultan'da yapılacak Avrasya ülkeleri parlamento başkanları toplantısına davet etti.

Şentop, Nazarbayeva'yı yeni görevi münasebetiyle tebrik ederek, ikili iş birliğinin daha da güçleneceğinden emin olduğunu vurguladı.

Şentop ayrıca, Nazarbayeva'yı Türkiye'ye davet etti.

Eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in Kazakistan'ın kurulması ve kalkınmasında önemli rol oynadığının altını çizen Şentop, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yaptığı katkılarından dolayı eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev'e teşekkürlerini iletti.

Eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in kızı Dariga Nazarbayeva, geçen hafta Senato Başkanlığına seçilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:24 Kaynak: AA

Kazakistan, Güncel
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