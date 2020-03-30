Kazakistan tahıl ihracatını sınırlandıracak - Son Dakika

Kazakistan tahıl ihracatını sınırlandıracak
6 saat önce
NUR Kazakistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) sürecinde ülke ihtiyaçlarını karşılamak için tahıl ürünlerinin ihracatına sınırlama getirecek.
NUR Kazakistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) sürecinde ülke ihtiyaçlarını karşılamak için tahıl ürünlerinin ihracatına sınırlama getirecek.
Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, OHAL kapsamında ülke ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tahıl ürünleri ihracatının kısıtlanacağı belirtildi.
İhracatın Bakanlığın belirlediği aylık kota çerçevesinde yapılacağı vurgulanan açıklamada, "İhracat kotası ve hacmini belirleme mekanizması daha sonra Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak." ifadesi yer aldı.
İstatistik Komitesinin verilerine göre, ülkede 9,2 milyon ton tahıl bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 07:58 Kaynak: AA
Son Dakika İki uzman yeni koronavirüs araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Vakaların yarısı hayalet pozitif ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi